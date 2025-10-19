سينر يهزم ألكاراز ويُتوّج بلقب "الملوك الستة" في السعودية

نجح النجم الإيطالي، يانيك سينر (24 عاماً) في التتويج للمرة الثانية توالياً بلقب بطولة "الملوك الستة"، التي أُقيمت في السعودية، بعدما استطاع تحقيق الفوز على منافسه الإسباني، كارلوس ألكاراز، بمجموعتين دون رد، في المواجهة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب أرينا بالعاصمة الرياض، مساء أمس السبت.

واستطاع سينر، المصنف الثاني عالمياً، الفوز على ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، بواقع (6-2 و6-4)، في المباراة التي استغرقت ساعة و11 دقيقة. وتعرّض إرسال ألكاراز للكسر في أول أشواط المباراة، وبعدها حاول رد الكسر، لكن ثبات سينر وحضوره الذهني منذ البداية منحاه التفوق 2-0، قبل أن يعاود كسر إرسال الإسباني مرة أخرى ليتفوق 4-1، ما مهّد له الطريق للفوز بالمجموعة الأولى 6-2، الذي استغرق 27 دقيقة فقط.

وعلى عكس المجموعة الأولى، استهل ألكاراز المجموعة الثانية بالفوز بسهولة بشوط إرساله، لينطلق بشكل جيد، ويستمر التعادل قائماً 2-2، وكاد سينر بعدها يكسر إرسال الإسباني، بعدما تفوق 15-40، لكن المصنف الأول عالمياً نجح في العودة وإنقاذ إرساله بعد سلسلة من التعادلات 40-40، ليتفوق مجدداً 3-2، لكن الإيطالي أدرك التعادل 3-3، بعد الفوز بشوط إرساله، قبل أن ينجح مرة أخرى للمرة الثالثة في المباراة والأولى في المجموعة الثانية، في كسر إرسال ألكاراز، لتكون الفرصة سانحة أمامه للفوز بالنهائي، إذ تفوق 5-3 بعد الفوز بإرساله مرة أخرى، ليحسم في النهاية شوط إرساله، ويُتوّج باللقب.

وكان النجم الإيطالي، يانيك سينر، قد تُوج بلقب النسخة الأولى من بطولة "الملوك الستة"، على حساب غريمه ومنافسه الأول في كرة المضرب، الإسباني كارلوس ألكاراز، بعد الفوز عليه في المواجهة النهائية، التي جمعت بينهما في العام الماضي، بواقع مجموعتين لواحدة، لكن صاحب الـ 24 عاماً يواصل رغبته الكبرى في حصد المزيد من النقاط، حتى يتمكن من العودة إلى المركز الأول في تصنيف لاعبي التنس المحترفين.