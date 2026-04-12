سينر يهزم ألكاراز في مونتي كارلو ويضمن صدارة التصنيف قبل رولان غاروس

نجح الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً) في الفوز على الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً) في نهائي بطولة مونتي كارلو للتنس (فئة 1000 نقطة). وانتصر الإيطالي، اليوم الأحد، بنتيجة (2ـ0)، تفاصيلها (7ـ6 و6ـ3). وتواصل التنافس بين أفضل لاعبين في العالم حالياً مدة ساعتين و15 دقيقة، أثبتت للجماهير أنهما اللاعبان الأفضل. وأحرز سينر اللقب رقم 27 في مسيرته، مُحققاً الانتصار السابع على ألكاراز، مقابل 11 انتصاراً للاعب الإسباني.

وشهدت المباراة تنافساً قوياً بين اللاعبين، لا سيما المجموعة الأولى التي حُسمت بعد اللجوء إلى الشوط الفاصل. وفي المجموعة الثانية، كان ألكاراز متقدّماً على اللاعب الإيطالي، ولكن سينر دافع عن فرصه بقوة، وتمكّن من قلب الطاولة ليحصد انتصاراً كان يبدو صعباً. وبفضل هذه النتيجة، استعاد سينر صدارة الترتيب العالمي الذي سيصدر غداً الاثنين، وتراجع ألكاراز إلى الوصافة.

كما أن الفوز سيُعطي الإيطالي دفعاً قوياً خلال بطولة رولان غاروس، ثاني دورات "غراند سلام" الأربع الكبرى لهذا العام، بما أنّ ألكاراز يُعتبر الأفضل في البطولات التي تقام على الملاعب الترابية، وفوز الإيطالي يعني أنه قادر على الصمود في البطولة المرتقبة ولما لا؟ تجريد النجم الإسباني من لقبه. كما أن حصاد الإيطالي في بطولات الماسترز كان مميزاً، بما أنه توّج باللقب الرابع توالياً.

وقال الإيطالي بعد الانتصار في تصريح نقلته صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية: "جئنا إلى مونتي كارلو بهدف خوض أكبر عدد ممكن من المباريات لاستعادة مستوانا قبل البطولات الكبرى. اليوم، لعبنا بمستوى عالٍ جداً، رغم تأثير الرياح. في المجموعة الثانية، عندما كنا متأخراً بكسر إرسال، حاولت الحفاظ على إيجابيتي. إنها نتيجة رائعة. صحيح أن استعادة صدارة التصنيف العالمي أمر مهم بالنسبة لي، لكن التصنيف يأتي في المرتبة الثانية. أنا في غاية السعادة لفوزي أخيراً ببطولة على الملاعب الترابية".