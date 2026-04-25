سينر ينجو من فخ بونزي في بطولة مدريد... الإنجاز التاريخي يقترب

- يواصل النجم الإيطالي يانيك سينر تألقه في بطولة مدريد المفتوحة للتنس، حيث يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بخمسة ألقاب متتالية في دورات الماسترز للألف نقطة، بعد تجاوزه اللاعب الفرنسي بنجامين بونزي في الدور الثاني. - في ظل غياب منافسه الأبرز كارلوس ألكاراز بسبب الإصابة، يصبح سينر المرشح الأوفر حظاً للفوز بالألقاب المتاحة في موسم 2026، مما يعزز مكانته كأفضل لاعب تنس عالمي. - في فئة السيدات، تألقت الأميركية كوكو غوف بفوزها السهل على الفرنسية ليوليا جانجان، بينما تأهلت الكازاخستانية ريباكينا إلى الدور الثالث بعد فوزها على الرومانية إيلينا-غابرييلا روسه.

تابع النجم الإيطالي يانيك سينر (24 سنة)، المصنف الأول عالمياً عروضه القوية في بطولة مدريد المفتوحة للتنس، سعياً من أجل تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في عالم التنس، عبر تحقيق خمسة ألقاب متتالية في دورات الماسترز للألف نقطة.

ونجا النجم الإيطالي، يانيك سينر (24 سنة)، من فخ اللاعب الفرنسي، بنجامين بونزي، وتفوق عليه بمجموعتَين نظيفتَين (6-7) ثم (6-1) و(6-4)، في الدور الثاني من بطولة مدريد للتنس، ليُتابع رحلته في البطولة الإسبانية من أجل التتويج بلقب جديد في موسم عام 2026، وتأكيد أنه واحد من أفضل لاعبي التنس في العالم ويستحق صدارة التصنيف العالمي.

وقال سينر، الفائز بأربع بطولات غراند سلام بعد نهاية المباراة: "كانت مباراة صعبة، أتيحت لي بعض الفرص في البداية ولم أستغلها، لكن هذه هي طبيعة التنس"، ويسعى النجم الإيطالي إلى كسر الرقم القياسي المتمثل في أربعة ألقاب متتالية، والمسجّل باسم الأسطورتَين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال، من بوابة مشاركته في العاصمة الإسبانية.

وفي ظل غياب منافس الإيطالي يانيك سينر الأبرز، الإسباني كارلوس ألكاراز، عن الدورة الإسبانية، ولاحقاً عن بطولة فرنسا المفتوحة إحدى البطولات الأربع الكبرى بعد أن أعلن الأخير انسحابه منها أمس الجمعة بسبب الإصابة، بات الإيطالي المرشح الأوفر حظاً للظفر بكل لقب متاح في الأسابيع المقبلة من منافسات موسم التنس في عام 2026.

وفي فئة السيدات نجحت اللاعبة الأميركية كوكو غوف، المصنّفة ثالثة عالمياً ووصيفة النسخة الماضية، في تحقيق بداية قوية بعد تغلبها بسهولة على الفرنسية ليوليا جانجان (الـ126 عالمياً)، بنتيجة (6-3) و(6-صفر)، وتستعد الأميركية البالغة من العمر 22 عاماً للدفاع عن لقبها بطلة للنسخة الأخيرة من بطولة رولان غاروس، علماً أنها ستواجه في الدور المقبل الرومانية سورانا سيرستيا (المصنفة الثانية عالمياً).

كما وتأهلت الكازاخستانية ريباكينا المصنّفة ثانية عالمياً إلى الدور الثالث بفوزها على الرومانية إيلينا-غابرييلا روسه (4-6) ثم (6-3) و(7-5)، وعانت ريباكينا التي تُوجت بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي قبل أن تفوز بلقب دورة شتوتغارت الأسبوع الماضي، في المجموعة الأولى، إذ ارتكبت 24 خطأً مباشراً مقابل ثماني ضربات ناجحة فقط.