سينر يكشف خفايا تحضيراته لموسم 2026 والنوم كلمة السرّ

- اختار يانيك سينر الإقامة في دبي للاستعداد للموسم الجديد، مستفيدًا من الطقس المشابه لملبورن، مما يعزز جاهزيته للدفاع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة. - يولي سينر أهمية كبيرة للنوم كجزء من استعداده، حيث يحرص على النوم لمدة تسع ساعات على الأقل، مما يعكس التزامه بالتحضير البدني والنفسي. - بعد مباراة استعراضية في كوريا الجنوبية، يتوجه سينر مباشرة إلى أستراليا، متجنبًا المشاركة في بطولات أخرى قبل "غراند سلام"، مع طموح لاستعادة صدارة الترتيب العالمي.

كشف نجم التنس الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً)، عن كواليس استعداده للموسم الجديد، حيث أشار إلى أن اختياره الإقامة في دبي طوال الفترة الماضية، لم يكن مصادفة، بل كان قراراً مدروساً منه باعتبار توفر العديد من المزايا التي تساعده على حسن الاستعداد لموسم يبدو طويلاً وشاقاً، ذلك أنه يبحث عن الإعداد الجيد للدفاع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة.

ونقل موقع تنيس تامبل الفرنسي، أمس الثلاثاء، جانباً من تصريحات سينر بشأن الاستعداد للموسم الجديد، حيث أشار إلى أن الإيطالي فضّل الإقامة في دبي لعدة اعتبارات، موضحاً: "الجوّ حار جداً، وقد تكون هناك رطوبة. الطقس ليس نفسه تماماً، ولكنه مُشابه جداً لطقس ملبورن. لا يُشترط أن يكون النوم مبكراً، ولكن قبل منتصف الليل. عموماً، أحرص دائماً على النوم لمدة تسع ساعات على الأقل". وانضمّ سينر إلى قائمة من النجوم الذين أكدوا أهمية النوم في الاستعدادات قبل البطولات.

وكان سينر خاض مباراة استعراضية في كوريا الجنوبية، يوم السبت الماضي، أمام الإسباني كارلوس ألكاراز، قبل أن يُسافر مباشرة إلى أستراليا، وقد فضّل عدم المشاركة في أي بطولة قبل خوض منافسات أولى دورات "غراند سلام" في الموسم الجديد، والتي تنطلق يوم 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، وتستمر حتى الأول من فبراير/ شباط المقبل.

ويطمح سينر إلى الدفاع عن مكاسب الموسم الماضي، حيث توج مرّتين في بطولات "غراند سلام" وتصدّر الترتيب العالمي أسابيع طويلة قبل أن يفقد المركز الأول في نهاية العام لمصلحة ألكاراز، غير أن فرصه في التألق خلال الموسم الجديد تبدو واعدة.