سينر يعزز مكاسبه المالية... أرقامٌ خيالية خلال موسم 2025

- يانيك سينر يحقق مكاسب مالية غير مسبوقة في موسم 2025، حيث تجاوزت أرباحه 22 مليون يورو بفضل تتويجه في بطولات كبرى مثل أستراليا المفتوحة وويمبلدون وكأس الماسترز في تورينو. - سينر يبرز كأحد أبرز نجوم التنس بعد فوزه ببطولة "Six Kings Slam" في السعودية، محققاً ستة ملايين يورو، ويواصل تألقه بتحقيق 58 انتصاراً من أصل 64 مباراة. - يختتم سينر موسمه بترسيخ مكانته بين اللاعبين الأكثر نجاحاً، جامعاً بين الألقاب والعوائد المالية الضخمة، مما يعزز مكانته كأحد قادة اللعبة.

عزّز الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً) مكاسبه المالية خلال موسم 2025 بعدما سجّل أرقاماً خيالية في قيمة الجوائز التي حصل عليها هذا العام، إثر تتويجه في بطولات كبرى وبلوغه أدواراً نهائية رفعت مجموع أرباحه إلى مستوى غير مسبوق في مسيرته الاحترافية.

ويواصل سينر كتابة التاريخ في أحد أكثر المواسم تأثيراً في عالم التنس، بعدما تجاوزت قيمة مكاسبه حاجز 22 مليون يورو، وفقاً لما نشرته صحيفة ويست فرانس الفرنسية، الاثنين، واستفاد الإيطالي من تفوقه في البطولات الكبرى خلال العام، ليزيد من مكاسبه بوضوح. وثبّت اللاعب موقعه بين أبرز نجوم اللعبة من خلال نتائج قوية في أستراليا المفتوحة وويمبلدون وكأس الماسترز في تورينو، إلى جانب تقدّم ثابت في معظم محطّات الموسم، رغم حلوله ثانياً خلف كارلوس ألكاراز في التصنيف العالمي.

وعزز سينر عائداته عبر واحدة من أكثر البطولات ربحاً هذا الموسم، وهي "Six Kings Slam" في السعودية، التي حصل منها على ستة ملايين يورو خلال ثلاث مباريات فقط، في مؤشر على التحول الاقتصادي الذي تشهده اللعبة وعلى قيمة اللاعب التسويقية. وأضاف اللاعب إلى رصيده مكسباً ضخماً في ويمبلدون، بعدما حصد ثلاثة ملايين ونصف المليون عقب فوزه باللقب، في واحدة من أهم محطّات الموسم.

وأظهر سينر قدرته على الحفاظ على نسق مستقر خلال المنافسة بعد تحقيق 58 انتصاراً من أصل 64 مباراة خاضها، في نسبة تعكس جانباً من تفوقه الفني وقدرته على السيطرة في مختلف أنواع الأرضيات. وتلقى اللاعب ست هزائم فقط طوال الموسم، جاءت أربع منها أمام ألكاراز، ما يوضح حجم المنافسة المباشرة بين النجمين خلال المرحلة الحالية.

وتتوزع مكاسب سينر السنوية بصورة تكشف حجم مشاركته وتألقه في مختلف البطولات، بعد حصد مليونين و11 ألف يورو من أستراليا المفتوحة، ومليوناً و275 ألف يورو من بلوغ نهائي رولان غاروس، ومليونين و15 ألف يورو من الوصول إلى نهائي أميركا المفتوحة، إضافة إلى ألقابه في بكين وباريس وفيينا. ويضيف اللاعب مبلغاً لافتاً من خلال تتويجه في كأس الماسترز بتورينو، التي رفعت رصيده بأكثر من أربعة ملايين يورو.

ويختتم سينر موسمه بترسيخ حضوره بين اللاعبين الأكثر استقراراً ونجاحاً على المستويين الرياضي والمالي خلال 2025، بعدما جمع بين الألقاب الكبرى والعوائد الضخمة، في مسار يؤكد انتقاله إلى فئة النجوم الذين يقودون اللعبة داخل الملعب وخارجه، وبصورة مرشحة للتصاعد في المواسم المقبلة.