سينر يعزز طاقمه من أجل استعادة صدارة التنس العالمي

أقدم النجم الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً) على خطوة جديدة لتدعيم طاقمه الفني، بعدما ظهر اختصاصي العلاج الطبيعي، الأرجنتيني أليخاندرو ريسنيكوف، في مقطع فيديو انتشر سريعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقف خلفه خلال لقائه مع الجماهير عقب تقديم مؤسسته الخيرية.

وكان سينر قد انفصل في يونيو/حزيران الماضي عن معالجه السابق أوليسيس باديّو ومدرب اللياقة ماركو بانيكي، بسبب خلافات حول إجرائهما مقابلات إعلامية من دون إذنه، وهو ما دفعه لاحقاً لإعادة التعاقد مع مواطنه أومبيرتو فيرارا رغم الجدل الذي أحاط باسمه في قضية تتعلق بفحوصات المنشطات، غير أنّ فيرارا عاد فقط في منصب مدرب اللياقة، بينما ظل منصب المعالج الطبيعي شاغراً.

وكشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، الأحد، أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من سينر في تهيئة كل الظروف لاستعادة القمة، خاصة أنّ فقدان الصدارة لمصلحة الإسباني كارلوس ألكاراز، في الأسابيع الماضية، أعاد النقاش حول جهوزيته البدنية في المحطات الحاسمة، إذ عانى الإيطالي من بعض الإصابات المزعجة التي أثّرت على استقراره خلال الموسم، ما جعل خيار الاستعانة بخبير في الوقاية والتأهيل مثل ريسنيكوف خطوة استراتيجية أكثر من مجرد دعم طبي، كما أن العلاقة بين الطرفين ليست وليدة اللحظة، إذ شوهد ريسنيكوف يعمل مع سينر خلال بطولة أميركا المفتوحة 2024 في مباراته أمام البريطاني جاك دريبر.

وتحمل المرحلة المقبلة تحديات كبرى للنجم الإيطالي، إذ يستعد لخوض الجولة الآسيوية عبر بطولة بكين 500 نقطة (25 سبتمبر/أيلول – 1 أكتوبر/تشرين الأول)، ثم ماسترز شنغهاي 1000 نقطة (1 – 12 أكتوبر/تشرين الأول)، وهما محطتان فاصلتان في صراعه المباشر مع ألكاراز على صدارة التصنيف العالمي. ولهذا، فإنّ ضم عنصر بخبرة ريسنيكوف يعكس إدراك سينر أنّ معركة القمة لا تُحسم فقط بالمضرب، بل أيضاً عبر جهوزية بدنية قصوى وقدرة على تجنّب الإصابات في لحظات الضغط.

وفي انتظار الإعلان الرسمي، تبدو خطوة سينر مرشحة لمنحه فوائد مضاعفة، فهي لا تقتصر على ضم اختصاصي علاج طبيعي بارع مثل ريسنيكوف، بل تمتد أيضاً إلى كسب مرشد خبير يعرف جيداً كيف تُدار المواسم الطويلة المليئة بالضغوط والإصابات والتحديات.