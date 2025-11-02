سينر يطيح ألكاراز من صدارة تصنيف التنس بعد فوزه في باريس

- يانيك سينر يتوج بلقب بطولة باريس المفتوحة لتنس الأساتذة بعد فوزه على فيليكس أوجيه ألياسيم، ليقتنص صدارة التصنيف العالمي من كارلوس ألكاراز، محققًا لقبه الخامس في بطولات الماسترز هذا الموسم. - استعاد سينر صدارة التصنيف العالمي للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن كان قد تراجع إلى المركز الثاني عقب خسارته أمام ألكاراز في نهائي "أميركا المفتوحة". - يتميز سينر بأسلوب لعب هجومي وقوة تسديدات أرضية، مما جعله يُقارن بالأسطورة روجر فيدرر بفضل هدوئه وحركته السلسة في الملعب.

حصد الإيطالي يانيك سينر لقب بطولة باريس المفتوحة لتنس الأساتذة، ذات الـ 1000 نقطة، عقب انتصاره، اليوم الأحد، في النهائي على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم بمجموعتين من دون مقابل، ليقتنص صدارة التصنيف العالمي من الإسباني، كارلوس ألكاراز، وذلك بعدما حسم الأمور لصالحه خلال ساعة و53 دقيقة بنتيجة 6-4 و7-6 (7-4).

واستطاع سينر التتويج بلقب البطولة الباريسية للمرة الأولى في مسيرته، وهو اللقب الخامس في بطولات الماسترز بمسيرته، وهو أيضاً الخامس له هذا الموسم، بعدما تُوج في "أستراليا المفتوحة" و"ويمبلدون" (غراند سلام)، و"بكين" و"فيينا"، والـ 23 في مسيرته بملاعب التنس، لكن الحدث الأهم كان استعادته عرش التنس من ألكاراز، الذي كان قد غادر هذه النسخة بشكل مفاجئ من الدور الثاني، على يد البريطاني كاميرون نوري، بعد ثلاثة أشهر من الغياب عندما ارتقى الإسباني إلى هذا المركز في أغسطس/ آب الماضي.

واعتلى سينر صدارة التصنيف للمرة الثانية في مسيرته، بعدما وصل إليه في المناسبة الأولى، خلال شهر يونيو/ حزيران 2024، واستمرّ في القمة لمدّة 53 أسبوعاً، قبل تراجعه إلى الوصافة، عقب فوز ألكاراز عليه شخصياً، في نهائي "أميركا المفتوحة" على الأراضي الصلبة، في آخر دورات الغراند سلام من الموسم الحالي.

ويمتاز سينر بأسلوب لعب هجومي من الخط الخلفي، ويُعدّ من أقوى اللاعبين تسديداً للكرات، وتكمُن قوة تسديداته الأرضية في ضربته الخلفية بكلتا اليدين، والتي يطلقها بدوران علوي (توب سبين) يفوق أي لاعب آخر في الجولة، مسجلاً متوسط 1858 دورة في الدقيقة، إلى جانب خامس أفضل متوسط سرعة للكرة بلغ 111.2 كم/ ساعة (69.1 ميلاً/ ساعة)، وقارنه بعض المحللين بالأسطورة السويسرية، روجر فيدرر، بسبب هدوئه في أرض الملعب، وحركته السلسة في جميع أنحاء الأرضية.