سينر يصدم إيطاليا بانسحابه من كأس ديفيز

- أعلن يانيك سينر انسحابه من نهائيات كأس ديفيز في بولونيا للتركيز على التحضير لموسم 2026، مما أثار انتقادات واسعة في الإعلام الإيطالي، حيث اعتبر غيابه خسارة كبيرة لكرة المضرب في البلاد. - أوضح سينر أن قراره يهدف لضمان بداية مثالية للموسم المقبل، مشيراً إلى أهمية الراحة بعد موسم طويل، وذكر أنه ساهم في تتويج إيطاليا باللقب في 2023 و2024. - رغم الانتقادات، يواصل سينر برنامجه المكثف، حيث حقق فوزاً في بطولة الرياض، ويستعد للمشاركة في بطولات فيينا وباريس والماسترز الختامي في تورينو.

فاجأ لاعب التنس الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً) جماهير بلاده عندما أعلن قراره الانسحاب من خوض نهائيات كأس ديفيز المقرّرة بين 18 و23 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة بولونيا، رغم كونها تُقام على أرضه وبين جماهيره. وبرر المصنف الثاني عالمياً قراره برغبته في التركيز على التحضير للموسم الجديد 2026، وهو ما أثار عاصفة من الانتقادات في الإعلام الإيطالي الذي اعتبر غيابه صفعة موجعة لكرة المضرب في البلاد.

أوضح سينر موقفه في تصريحات لـ"سكاي سبورت إيطاليا"، اليوم الثلاثاء، قائلاً إن قراره لم يكن سهلاً، لكنه ضروري لضمان انطلاقة مثالية في الموسم المقبل الذي يبدأ من ملبورن في يناير/كانون الثاني المقبل. وأضاف أن أسبوعاً إضافياً من الراحة ليس تفصيلاً بسيطاً، في إشارة إلى الإرهاق الذي يرافق نهاية الموسم الطويل. كما ذكّر المصنف الثاني عالمياً أنه شارك في تتويج بلاده باللقب في نسختي 2023 و2024، ما يجعل قراره هذا العام جزءاً من خطة أوسع لإطالة عمر مسيرته الرياضية.

ويدخل المنتخب الإيطالي البطولة حاملاً للقب مرتين متتاليتين، وكان يعول على نجمه الأول الذي أحرز هذا العام لقبي أستراليا المفتوحة وويمبلدون، قبل أن يختار الابتعاد عن المنتخب الوطني. وأكد المدرب فيليبو فولاندري أن الباب سيبقى مفتوحاً أمام سينر، مشدداً على أن كأس ديفيز ستظل بيته الدائم. وضمّت قائمة المنتخب كلاًّ من لورينزو موسيتي، وفلافيو كوبولي، وماتيو بيريتّيني، إلى جانب الثنائي سيموني بوليلي، وأندريا فافاسوري في الزوجي.

وهاجم أسطورة التنس الإيطالي، نيكولا بيترانجيلي (91 عاماً)، قرار سينر بشدّة، واعتبره إهانة للروح الرياضية، مؤكداً أن "اللعب في كأس ديفيز ليس حرباً، بل شرف لكل رياضي"، مذكراً بأن لاعبين كباراً مثل الإسباني رافاييل نادال والأميركي جون ماكنرو كانوا يشاركون في البطولة رغم الإرهاق. وقال بيترانجيلي: "في جيلي، كان الحلم هو ارتداء القميص الوطني، أما اليوم فالعالم امتلأ بالمال وضاع القلب".

ويعمل سينر رغم الانتقادات على إتمام برنامجه المكثّف لنهاية الموسم، بعد أن حقّق فوزاً ثميناً في بطولة الرياض الاستعراضية التي حصد فيها 7.5 ملايين دولار، متفوقاً على الإسباني كارلوس ألكاراز، إذ سيدخل الإيطالي بطولة فيينا، ثم باريس، قبل أن يخوض الماسترز الختامي في تورينو.