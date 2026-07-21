سينر يحقق أرباحاً قياسية في منتصف موسم التنس وعينه على رقم ديوكوفيتش

- يانيك سينر، نجم التنس الإيطالي، يحقق نجاحات رياضية ومالية كبيرة هذا الموسم، حيث فاز بعدة ألقاب، أبرزها بطولة ويمبلدون بعد فوزه على ألكسندر زفيريف في نهائي مثير. - جمع سينر 11.5 مليون دولار من مشاركاته، مع توقعات بزيادة أرباحه في الجولة الأمريكية، خاصة إذا فاز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تمنح الفائز أكثر من 5 ملايين دولار. - يسعى سينر لتحطيم الرقم القياسي للأرباح السنوية المسجل باسم نوفاك ديوكوفيتش، مستفيداً من غياب كارلوس ألكاراز بسبب الإصابة.

حقق نجم التنس العالمي، الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً)، أرباحاً قياسية في بداية الموسم الحالي، ليجمع بين المجد الرياضي، بما أنه توج بعديد الألقاب، إضافة إلى حصد المكافآت المالية تزامناً مع رفع قيمة الجوائز المالية لعددٍ من البطولات وخاصة دورة ويمبلدون ثالث دورات "غراند سلام"، التي فاز بها سينر منذ أيام قليلة على حساب الألماني ألكسندر زفيريف بعد نهائي مثير بما أنه كان متأخراً في النتيجة غير أنه قلب الطاولة وحافظ على لقبه.

وأكد موقع "welovetennis" الفرنسي، أمس الاثنين، أن سينر حصد إلى حدّ الآن 11,5 مليون دولار من مشاركاته في مختلف البطولات معظمها بعد تتويجه في ويمبلدون، كما أنه يستعد لجولة أميركية يبدو خلالها مرشحاً قوياً لحصد البطولات وبالتالي قد يزيد مكاسبه المالية، خاصة في حال التتويج ببطولة الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة، إذ سيحصل الفائز على مبلغ يتجاوز 5 ملايين دولار. وتُعتبر المشاركة في رولان غاروس مخيبة بالنسبة إلى المصنف الأول عالمياً، بما أنه ودّع البطولة سريعاً وبالتالي خسر رياضياً وكذلك مالياً.

رياضات أخرى سينر يحافظ على لقب بطولة ويمبلدون ويمحو خيبة رولان غاروس

وأشار الموقع إلى أنّ سينر ينطلق بفرص كبيرة لزيادة مكاسبه المالية وتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي كسب في عام 2015، مبلغ قُدر بـ21,6 مليون دولار من البطولات التي شارك فيها، وحالياً فقد حصد الإيطالي نصف هذا المبلغ ويمكنه بالتالي تحطيم الرقم القياسي، مستغلاً تأخر عودة الإسباني كارلوس ألكاراز إلى الملاعب، بما أنه يُعاني من إصابة خطيرة أبعدته عن البطولات الأخيرة.