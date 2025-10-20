سينر يحصد أكبر جائزة مالية في تاريخ التنس

- حقق يانيك سينر، نجم التنس الإيطالي، إنجازاً تاريخياً بفوزه ببطولة "الملوك الستة" في السعودية، متغلباً على الإسباني كارلوس ألكاراز، ليحصد أكبر جائزة مالية في تاريخ التنس بقيمة ستة ملايين يورو. - البطولة شهدت مشاركة ستة نجوم، حيث حصل كل منهم على 1.5 مليون يورو، مما يعكس قيمة الجوائز الكبيرة التي تُمنح في هذه البطولة مقارنة بالبطولات الأخرى. - أصبحت بطولة "الملوك الستة" تحدياً كبيراً لباقي منظمي مسابقات التنس، حيث توفر فرصة فريدة للاعبين لحصد مبالغ ضخمة في فترة زمنية قصيرة.

استطاع نجم التنس الإيطالي، يانيك سينر (24 عاماً)، حصد أكبر جائزة مالية في تاريخ كرة المضرب، بعدما استطاع تحقيق لقب بطولة "الملوك الستة"، التي أقيمت في السعودية، عقب فوزه في المواجهة النهائية على غريمه الأول، الإسباني كارلوس ألكاراز، بمجموعتين دون رد.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأحد، أن يانيك سينر حصل على أكبر جائزة في تاريخ رياضة التنس، عقب فوزه بلقب بطولة "الملوك الستة"، إذ حصد مبلغاً مالياً يُقدر بنحو خمسة ملايين يورو، لأنه حسم اللقب، لكن مجموع ما حصده يبلغ ستة ملايين يورو، نتيجة خوضه عدداً من المواجهات ضد منافسيه، لكن أهمها كان أمام غريمه كارلوس ألكاراز، الذي لم يخرج خالي الوفاض أيضاً.

وتابعت أن النجوم الستة، الذين شاركوا في بطولة "الملوك الستة"، حصد كل منهم مبلغاً مالياً، يُقدر بنحو 1.5 مليون يورو، وهي أموال يحصدها اللاعبون عادة في حال تحقيقهم بطولة كبرى في موسم كرة المضرب، الأمر الذي جعل يانيك سينر يؤكد أن حصوله على مثل هذه الأموال يعني "دفعة تحفيزية ضخمة، لأنه يستمتع بخوض المواجهات أمام جماهير تعشق كرة المضرب"، على حد وصفه.

وختمت الصحيفة تقريرها، بأن بطولة "الملوك الستة" أصبحت كابوساً يلاحق باقي منظمي مسابقات كرة التنس، لأن أي نجم يشارك فيها لديه فرصة حصد ستة ملايين يورو خلال ثلاثة أيام فقط، على عكس ما يحدث في باقي المنافسات، إذ يتطلب الأمر الكثير من الجهد والتعب، كي يصل أي لاعب إلى المواجهة النهائية، ومجموع ما يناله في النهاية لا يمكن أن يُقارن نهائياً بما سيحصده في السعودية.