سينر يحاكي أسلوب فيدرر في التنس وهدفه الهيمنة على "غراند سلام"

- يواصل يانيك سينر، نجم التنس الإيطالي، سعيه للهيمنة على اللعبة، مستلهماً من أسلوب الأسطورة روجر فيدرر، حيث حقق لقب البطولة الختامية بفضل محاكاته لحركات فيدرر، خاصة على الملاعب العشبية. - صحيفة ديلي ميل تشير إلى أن سينر يتميز بقوته على الملاعب الصلبة، لكنه أظهر براعة على العشبية، مستفيداً من متابعة مواجهات فيدرر، الذي كان ملكاً لهذه الملاعب. - سينر يشبه فيدرر في شخصيته الهادئة وعلاقاته الطيبة مع المنافسين، ويطمح للسيطرة على بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، بعد فوزه بثلاثة منها حتى الآن.

يواصل نجم التنس الإيطالي، يانيك سينر (24 عاماً)، رحلته في محاولة الهيمنة على كرة المضرب، رغم المنافسة الشرسة من قِبل منافسه الإسباني، كارلوس ألكاراز، لكنه استطاع تحقيق لقب البطولة الختامية، بفضل محاكاته أسلوب الأسطورة السويسري، روجر فيدرر، الذي ترك إرثاً مُلهماً لجميع المواهب الشابة، التي تطمح إلى حفر اسمها في تاريخ هذه الرياضة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الثلاثاء، أن العديد من نجوم التنس الحاليين والسابقين، باتوا يلاحظون حرص سينر على محاكاة أسلوب لعب الأسطورة فيدرر، ولا سيما على الملاعب العشبية، إذ أكد الأميركي سام كويري أنّ الإيطالي أظهر الكثير من الحركات، التي كان يؤديها السويسري في ملاعب التنس، الأمر الذي جعله يتابع العديد من مواجهات صاحب الـ24 عاماً، حتى يتيقن مما شاهده.

وتابعت أنّ سينر يتميز بقوته على الملاعب الصلبة، لكن ما فعله في ويمبلدون وغيرها من البطولات، على الملاعب العشبية، تظهر متابعة الإيطالي العديد من المواجهات لأسطورة التنس فيدرر (20 بطولة كبرى)، لأنه كان ملك الملاعب العشبية بلا منازع، واستطاع بسط هيمنته عليها، رغم المنافسة الشرسة التي واجهها من قِبل الإسباني المعتزل، رافاييل نادال. غير أنّ إرث السويسري ألهم جميع المواهب الصاعدة، بمن فيهم صاحب الـ24 عاماً.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنّ سينر يشبه في شخصيته فيدرر، إلى حد كبير، إذ يظهر الإيطالي دائماً بشكل هادئ، ولا يدخل في نقاشات مباشرة مع الحكام، أو يثير المشكلات مع المنافسين، حتى إنّ صديقه المقرّب، رغم منافسته، هو ألكاراز، ما يجعله يسير على طريق الأسطورة نفسه، الذي يمتلك علاقة قوية مع الإسباني نادال، ودائماً ما ظهرا معاً خارج ملاعب التنس، ما يعني أنّ الإيطالي يحاكي أسلوب السويسري في كل شيء، وهدفه الآن بات واضحاً، وهو السيطرة على بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في المواسم المقبلة، هو الفائز بثلاثة منها حتى الآن، وهي: بطولة أستراليا المفتوحة (2024 و 2025)، وبطولة أميركا المفتوحة (2024).