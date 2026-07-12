سينر يحافظ على لقب بطولة ويمبلدون ويمحو خيبة رولان غاروس

- توج يانيك سينر ببطولة ويمبلدون 2026، محققاً لقبه الخامس في البطولات الكبرى بعد فوزه على ألكسندر زفيريف (3-1) في النهائي، رغم بداية موسم صعبة وإصابة في رولان غاروس. - شهد النهائي مباراة متكافئة، حيث كسر سينر إرسال زفيريف في المجموعتين الثالثة والرابعة، ليحسم المباراة بعد 3 ساعات و46 دقيقة، مما يضمن له الحفاظ على تصنيفه الأول عالمياً. - أثبت زفيريف جدارته بوصوله لأول نهائي في ويمبلدون، بينما أظهر سينر قوة شخصيته وقدرته على العودة من الصعوبات لتحقيق اللقب.

للسنة الثانية توالياً، ينجح الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً)، المصنف الأول عالمياً، في التتويج ببطولة ويمبلدون للتنس، ثالث دورات "غراند سلام" في هذا العام، بعدما انتصر الأحد في النهائي، على الألماني ألكسندر زفيريف (29 عاماً)، المصنف ثالثاً عالمياً، بنتيجة (3ـ1)، ليحصد الإيطالي اللقب لقبه الخامس في البطولات الكبرى، والأول في رصيده هذا الموسم في هذه الدورات، بعد بداية موسم معقدة نسبياً في أستراليا وفشل في رولان غاروس.

Winning here marks greatness. Defence leaves no doubt.



Jannik Sinner is the 2026 Gentlemen's Singles Champion. #Wimbledon pic.twitter.com/q6nsk2PYiK — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

وتكرر سيناريو نهائي العام الماضي، الذي جمع الإيطالي، بالإسباني كارلوس ألكاراز، ذلك أن الإسباني فاز بالمجموعة الأولى وبعدها عاد الإيطالي بقوة، وهذه المرة فاز زفيريف بالمجموعة الأولى، وبعدها تغير الوضع تماماً، كما أن سينر تلقى صدمة العام الماضي في بطولة رولان غاروس وخسر النهائي أمام ألكاراز الذي حصد اللقب، وهذه السنة تلقى صدمة في رولان غاروس، بعدما حكمت عليه الإصابة بالانسحاب سريعاً، ونجح في التعويض في بطولة ويمبلدون، أمام المتوج ببطولة رولان غاروس (زفيريف).

ولم يشهد نهائي ويمبلدون لهذا العام مستوى فنياً قوياً، ذلك أن كل لاعب تمسك بإرساله، وبالتالي غاب تبادل الكرات بشكل طويل، وخلال أول مجموعتين لم يكسر أي لاعب إرسال منافسه. وكان دخول الألماني موفقاً، ليحسم المجوعة الأولى (7ـ6) ولكن في المجموعة الثانية كان الإيطالي أفضل في الشوط الحاسم وفاز بدوره (7ـ6)، وكانت المجموعة الثالثة الأقوى فنياً وحسمها الإيطالي (6ـ3) بعدما حقق أول كسر إرسال في المباراة، وتكرر الأمر في المجموعة الرابعة التي حسمها الإيطالي (6ـ4)، وكان خلالها الألماني غير قادر على كسر إرسال منافسه رغم توفر الكثير من الفرص، وتواصلت المباراة 3 ساعات و46 دقيقة، وسيحافظ الإيطالي على مركزه الأول في التصنيف العالمي، بينما سيصعد الألماني إلى المركز الثاني، وسيصدر الترتيب صباح الاثنين.

رياضات أخرى نهائي مرتقب بين سينر وزفيريف في بطولة ويمبلدون للتنس

وأثبت الألماني، في أول نهائي له في ويمبلدون أنه من أفضل اللاعبين في العالم، ذلك أن موسمه كان ناجحاً لحدّ الان بتتويجه في رولان غاروس، ولكنه مجدداً يفشل في نهائي الدورات الكبرى حيث افتقد التركيز في منتصف المجموعة الثالثة، وهو ما استغله اللاعب الإيطالي ليحقق الانتصار، كما أثبت سينر خلال هذه البطولة قوة شخصيته بما أنه كان قريباً من وداع البطولة منذ المباراة الأولى، وبعدها رفع مستواه تدريجياً لينضم إلى قائمة النجوم الذين توجوا بالبطولة في نسختين توالياً.

Defence complete.



Jannik Sinner defeats Alexander Zverev 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 to win his second Wimbledon trophy. #Wimbledon pic.twitter.com/TejFI5DdbW — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

وقال سينر بعد النهائي: "أشكر "ساشا" (زفيري) على ما قدمه خلال المباراة، أعتقد أنه بهذا المستوى سيكون قادراً على خوض النهائي مجدداً، لقد كانت بدايتة قوية ولعب جيداً، ولكنّنا جهزنا للمباراة بشكل جيد، كنا نعلم أن اللقاء سيكون صعباً كل لاعب قدم أفضل مستوى له وأنا سعيد بالتتويج وكذلك بالطريقة التي لعبنا بها، النهائي يكون دائماً صعباً ولهذا آمل أن أعود مجدداً لخوض المباراة الختامية ولكن الأمر لن يكون سهلاً بلا شك".