سينر يثير الغموض حول مشاركته في كأس ديفيز

- يانيك سينر، المصنف الثاني عالمياً، لم يحسم قراره بشأن المشاركة مع منتخب إيطاليا في نهائيات كأس ديفيز في بولونيا، مما أثار قلق الجماهير الإيطالية التي تطمح لتحقيق اللقب للمرة الثالثة توالياً. - الترقب يزداد لمواجهة محتملة بين سينر وكارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، رغم الشكوك حول جاهزية ألكاراز بسبب إصابة في الكاحل، مما يضفي بُعداً استثنائياً على البطولة. - سينر أبدى هدوءاً تجاه التصنيف العالمي، مؤكداً رضاه عن موسمه وعدم تركيزه على الترتيب، مشيداً بأداء ألكاراز الذي استحق المركز الأول.

أبقى المصنف الثاني عالمياً في كرة المضرب، النجم الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً)، الباب مفتوحاً بشأن مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس ديفيز المقررة هذا العام بمدينة بولونيا الإيطالية، شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، في تصريحات نقلتها صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، الجمعة.

وتحدث سينر بعد فوزه على الكرواتي مارين سيليتش (37 عاماً) في دورة بكين، قائلاً بوضوح: "بصراحة لم أتخذ القرار بعد، ولا أفكر في الأمر حالياً، سنرى لاحقاً". وأثارت هذه الكلمات قلق الجماهير الإيطالية، خاصة أنّ المنتخب يطمح إلى تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في التتويج باللقب للمرة الثالثة توالياً، وهو ما سيمنح المواجهات المقبلة بُعداً استثنائياً.

وربط المتابعون موقف سينر بما قد تشهده البطولة من صدام مثير أمام المنتخب الإسباني الذي يُنتظر أن يقوده الرقم واحد في عالم التنس، النجم كارلوس ألكاراز (22 عاماً)، رغم أنّ مشاركته لم تُحسم بشكل نهائي بعد، في ظل أخبار متداولة عن تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل. وتزداد التطلعات إلى احتمال مشاهدة مواجهة مباشرة بين المصنف الأول والثاني عالمياً تحت ألوان المنتخبين، في سيناريو سيكون الأول من نوعه في تاريخ البطولة.

وفي سياق آخر، أبدى سينر هدوءاً لافتاً في تعاطيه مع مسألة التصنيف العالمي، مؤكداً أنّه لا يضع سباق الصدارة في سلّم أولوياته، وقال في مؤتمره الصحافي: "ألكاراز يستحق المركز الأول لأنه خاض عدداً أكبر من البطولات وقدم مستوى رائعاً طوال العام، محققاً ألقاباً عديدة. أما أنا، فراضٍ تماماً عن موسمي ولا أركز كثيراً على الترتيب، لأن التصنيف يتغير باستمرار".

وتأتي هذه التصريحات من سينر، والشكوك حول جاهزية ألكاراز، لتزيد من الغموض حول مشاركتهما في البطولة، في وقت كانت الجماهير ترتقب إمكانية تواجههما مرة أخرى في نهائي آخر أو مباراة تصفوية بألوان منتخبيهما، ما يعطي بريقاً خاصا لكأس ديفيز الموسم الحالي.