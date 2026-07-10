سينر يثأر من ديوكوفيتش ويضرب موعداً مع زفيريف في نهائي ويمبلدون

- يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً، يثأر من نوفاك ديوكوفيتش ويبلغ نهائي ويمبلدون بعد فوزه 6-4 في ثلاث مجموعات متتالية، ليحقق النهائي الكبير السابع في مسيرته. - سينر يواجه الألماني ألكسندر زفيريف في النهائي، بينما يتأجل حلم ديوكوفيتش في الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى، حيث يتشارك حالياً مع مارغريت كورت. - تفوق سينر في الإحصائيات، محققاً 13 فرصة للكسر وترجم منها ثلاث، مع أداء قوي في الإرسالات الساحقة والأخطاء المباشرة، لينهي اللقاء في ساعتين و20 دقيقة.

ثأر الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً وحامل اللقب، من الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش الثامن، وبلغ نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بالفوز عليه 6-4 و6-4 و6-4 الجمعة. وبعدما تفوق على ديوكوفيتش في خمس مواجهات متتالية، سقط سينر في بداية العام أمام الصربي في نصف نهائي بطولة أستراليا وتنازل عن اللقب الذي أحرزه عامي 2024 و2025، لكنه نجح الجمعة في رد الاعتبار وبلوغ النهائي الكبير السابع في مسيرته، على أمل الفوز بلقبه الخامس.

ويلتقي الإيطالي في مواجهة اللقب مع الألماني ألكسندر زفيريف الثالث الذي تغلب في وقت سابق على البريطاني آرثر فيري بفوزه عليه 7-6 (7-0) و6-2 و6-4. وبذلك، تأجل مجدداً سعي الصربي البالغ 39 عاماً نحو الانفراد بالرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه حالياً مع الأسترالية مارغريت كورت (24 لكل منهما).

وبعد خسارته السابعة مقابل خمسة انتصارات على سينر، فشل ديوكوفيتش في مواصلة حلم معادلة الرقم القياسي المسجل باسم السويسري روجيه فيدرر بإحراز لقبه الثامن في فردي ويمبلدون، والتأهل للنهائي الحادي عشر في البطولة الإنكليزية والتاسع الثلاثين في البطولات الكبرى (يحمل الرقم القياسي بفارق 7 أمام فيدرر).

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وبدا منذ البداية أن الصربي مرشح لخسارة نصف النهائي الخامس عشر له في ويمبلدون في غنجاز قياسي جديد والخامس، والخمسين في البطولات الكبرى، بعدما خسر إرساله في الشوط التاسع من المجموعة الأولى حيث تقدم سينر 5-4 قبل حسمها على إرساله. ثم كرر الإيطالي الأمر نفسه في الثانية حين حقق الكسر في الشوط السابع، متقدماً 4-3 و5-3 قبل حسمها 6-4.

وضرب سينر باكراً في المجموعة الثالثة وكسر إرسال منافسه منذ الشوط الأول الذي كان ماراثوانياً، في طريقه الى التقدم 2-0 ثم 3-1 بعدما كان قريباً جداً من كسر الإرسال مجدداً في الشوط الثالث أيضاً. وواصل الإيطالي تفوقه وأنهى الشوط الثامن على إرساله من دون خسارة أي نقطة، قبل أن يحسم المجموعة على إرساله 6-4 واللقاء الذي كان فيه الأفضل في النواحي الاحصائية كافة، أبرزها حصوله على 13 فرصة للكسر ترجم منها ثلاث، مقابل فرصة واحدة لم تترجم لمنافسه الصربي. كما تفوق في الإرسالات الساحقة (16 مقابل 8) وعدد الأخطاء المباشرة (15 مقابل 23)، منهياً اللقاء في ساعتين و20 دقيقة.