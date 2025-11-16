سينر يثأر من ألكاراز في نهاية الجولة الختامية لموسم التنس

نجح المصنف الثاني عالمياً الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً) في حسم نهائي الجولة الختامية للتنس لرابطة اللاعبين المحترفين ATP بانتصاره في مدينة تورينو بإيطاليا، مساء الأحد، على المصنف الأول الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً) بمجموعتين من دون ردّ، في لقاء كان حماسياً مثل معظم المواجهات بين أفضل لاعبين في العالم حالياً، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يكسب الجولة الختامية في مناسبتين من دون خسارة أي مجموعة.

وكان الإسباني المرشح الأول للتتويج بعد عروضه القوية في الجولة الختامية، إضافة إلى أنه يتمتع بأسبقية معنوية على منافسه الإيطالي، بعدما فاز عليه مرّتين في نهائي بطولات "غراند سلام" هذا الموسم (رولان غاروس وأميركا المفتوحة)، وتوفرت له فرصة حسم المجموعة الأولى، ولكنه أهدر الفرصة ليعود سينر من بعيد ويقلب عليه الطاولة في المجموعة الافتتاحية ويهزمه (7-6).

وفي المجموعة الثانية، كان ألكاراز متقدماً بعد أن كسر إرسال منافسه، إلا أنّ الإسباني عاد ليرتكب أخطاء استغلها سينر جيداً، وتمسّك بفرصه في الحصول على اللقب، وفعلاً نجح في حسم المجموعة الثانية (7ـ5) والمباراة، بدعم كبير من الجماهير الإيطالية التي حضرت لتشجيعه أمام قوة اللاعب الإسباني، الذي قد يكون دفع ثمن الثقة المبالغ فيها عند التعامل مع بعض الكرات التي كانت تبدو في متناوله.

وبفضل هذا الانتصار، فإن سينر ثأر من خسائره أمام ألكاراز، ذلك أنّ الإسباني يملك أسبقية كبيرة على منافسه في المواجهات المباشرة (10-6)، كما أنه افتك منه المركز الأول في التصنيف العالمي مع نهاية الموسم. وقد كان نهائي موسم التنس مميزاً بين أفضل لاعبين، كما أنّ الإيطالي حصد جوائز مالية مهمة في العام الحالي، بما أن التتويج بالجولة الختامية منحه مبلغ خمسة ملايين دولار، وذلك بعد أن فاز منذ أسابيع قليلة بجائزة "الملوك الستة" في السعودية التي ضمنت له الحصول على ستة ملايين دولار.