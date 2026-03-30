سينر يتوّج بطلاً لميامي ويحقق الثنائية الشمسية بعد إنديان ويلز

30 مارس 2026   |  آخر تحديث: 12:12 (توقيت القدس)
فرحة يانيك سينر بعد الفوز بلقب بطولة ميامي للتنس، 29 مارس 2026 ماوريسيو بايز، Getty)
فرحة يانيك سينر بعد الفوز بلقب بطولة ميامي للتنس، 29 مارس 2026 (ماوريسيو بايز/Getty)
- تُوِّج يانيك سينر بلقب بطولة ميامي المفتوحة للتنس بعد فوزه على ييري ليهيتشكا، محققاً الثنائية الشمسية بعد فوزه ببطولة إنديان ويلز، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ روجيه فيدرر عام 2017.
- فوز سينر تزامن مع تتويج أرينا سابالينكا في فئة السيدات، ليكون العام الأول منذ 2016 الذي يشهد ثنائية إنديان ويلز-ميامي في الفئتين، مما قلص الفارق في التصنيف العالمي مع كارلوس ألكاراز.
- أشار سينر إلى تحديات المباراة بسبب الظروف الجوية وقوة ردود ليهيتشكا، مؤكداً على أهمية التركيز والدقة في الإرسال لتحقيق الفوز.

تُوِّج الإيطالي، يانيك سينر (24 سنة)، المصنف ثانياً عالمياً بلقب بطولة ميامي المفتوحة للتنس، وذلك إثر تفوقه في المباراة النهائية على منافسه اللاعب التشيكي، ييري ليهيتشكا، ليُحقق الثنائية الشمسية بعدما كان تُوِّج بلقب بطولة إنديان ويلز قبل أسبوع.

وحسم يانيك سينر المباراة النهائية لبطولة ميامي المفتوحة للتنس أمام التشيكي، ييري ليهيتشكا، (6-4) و(6-4)، فجر الاثنين، واضطر سينر إلى انتظار فترات توقف بسبب الأمطار قبل المباراة وخلالها، ليحقق إنجازه الفريد، إذ أصبح أول لاعب يحرز ثنائية إنديان ويلز-ميامي منذ أن فعلها السويسري روجيه فيدرر عام 2017، والأول الذي يحققها من دون خسارة أي مجموعة.

وكان سينر الذي تُوِّج في ميامي عام 2024 وغاب عن نسخة العام الماضي بسبب إيقاف لمدة ثلاثة أشهر على خلفية منشطات، حصد أيضاً لقب باريس للماسترز الألف نقطة في نهاية 2025، وحقق بذلك ثلاثة ألقاب متتالية في هذه الفئة من الدورات، وحصد المصنف أول عالمياً سابقاً لقبه السابع في دورات ماسترز الألف، رافعاً سجله إلى 34 مجموعة متتالية في هذه الفئة من الدورات.

يانيك سينر المصنف الثاني عالمياً في الدوحة، 16 فبراير 2026 (بدر الدين الطنني/Getty)
وتزامن فوز سينر مع تتويج البيلاروسية أرينا سابالينكا على حساب الأميركية كوكو غوف السبت الماضي، لتكون المرة الأولى منذ 2016 التي تتحقق فيها ثنائية إنديان ويلز-ميامي في فئتي الرجال والسيدات في العام نفسه، حين فعلها الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، كما قلص الإيطالي الفارق في سباق صدارة التصنيف العالمي مع الإسباني كارلوس ألكاراز الأول والذي ودّع بطولة ميامي من الدور الثالث، مع اقتراب انطلاق موسم الملاعب الترابية.

وقال سينر أمام الجمهور عن بعد نهاية المباراة: "حاولت التركيز. حاولت فهم سبب إضاعتي للإرسال الأول قبل ذلك. كانت الظروف مختلفة جداً في البداية، الكرات كانت ثقيلة جداً، وأضعت بعض الإرسالات لأنها كانت ثقيلة فعلاً". كما وأشار سينر إلى أن قوة ليهيتشكا في رد الإرسال كانت تشكل ضغطاً مستمراً قائلاً: "عليك أن تضرب بدقة كبيرة. إذا لم تفعل، فسيكون كل شيء على مضربه".

