سينر يبلغ ربع نهائي بطولة مدريد للتنس وغوف تودع المنافسات

- يانيك سينر يتأهل لدور الثمانية في بطولة مدريد المفتوحة بعد فوزه على كاميرون نوري، محققًا انتصاره العشرين على التوالي في جولة الرابطة والخامس والعشرين في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، ويستعد لمواجهة الفائز بين رافاييل خودار وفيت كوبريفا. - سينر يسعى ليصبح أول لاعب يفوز بخمس بطولات متتالية للأساتذة ذات الألف نقطة بعد تتويجه في باريس، إنديان ويلز، ميامي، ومونت كارلو. - في منافسات السيدات، التشيكية ليندا نوسكوفا تهزم الأميركية كوكو غوف، المصنفة الثالثة عالميًا، بعد مباراة مثيرة استمرت ساعتين وخمس دقائق، محققة أول فوز لها على لاعبة من المصنفات العشر الأوائل هذا الموسم.

بلغ الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً)، دور الثمانية ببطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة، عقب فوزه على البريطاني كاميرون نوري 6 – 2 و7 - 5 اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 من المسابقة. واحتاج سينر إلى 87 دقيقة لتحقيق الفوز، وهو الـ20 على التوالي بمستوى جولة الرابطة، كما أن هذا الانتصار كان الـ25 على مستوى بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة.

ويستعد سينر لمواجهة قوية في دور الثمانية أمام الفائز من المباراة التي تجمع بين الإسباني رافاييل خودار والتشيكي فيت كوبريفا، المقرّر عصر اليوم الثلاثاء. وبعد أن توج سينر بلقب باريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وإنديان ويلز وميامي ومونت كارلو، هذا العام، يهدف اللاعب الإيطالي لأنّ يصبح أول لاعب يفوز بخمسة بطولات متتالية للأساتذة ذات الألف نقطة.

وفي منافسات السيدات، ودعت الأميركية كوكو غوف وصيفة بطولة مدريد المنافسات، بالخسارة أمام التشيكية ليندا نوسكوفا. وأحرجت الأخيرة منافستها الأميركية المصنفة الثالثة عالمياً، وتقدمت عليها بنتيجة 6 - 4، قبل أن تنتفض غوف بأداء مميز وتفوق كاسح في المجموعة الثانية بنتيجة 6- 1. لكن اللاعبة التشيكية المصنفة 13 عالمياً حسمت الأمور لصالحها بالفوز 7 - 6، لتنتزع بطاقة التأهل بشق الأنفس بعد مباراة استمرت ساعتين وخمس دقائق. وبعد أن كانت متأخرة بنتيجة 3 - صفر في الشوط الفاصل الحاسم، فازت نوسكوفا بسبع من النقاط التسع الأخيرة، لتحقق أول فوز لها على لاعبة من المصنفات العشر الأوائل هذا الموسم.