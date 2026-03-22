سينر يبدأ حملة الدفاع عن لقب ميامي بنجاح وتأهل بيغولا

- يواصل يانيك سينر تألقه في بطولة ميامي المفتوحة بعد فوزه على دامير دجومهورر، ويسعى لتحقيق إنجاز مزدوج بالفوز ببطولتي ميامي وإنديان ويلز في نفس العام، وهو إنجاز لم يتحقق منذ 2017. - تأهلت جيسيكا بيغولا إلى الدور الثالث بعد انسحاب منافستها فرانسيسكا جونز، وستواجه الكندية ليلى فيرنانديز في الجولة المقبلة. - شهدت البطولة تألق دانييل مدفيديف بعد فوزه على ري ساكاموتو، بينما ودعت نعومي أوساكا المنافسات بعد خسارتها أمام تاليا غيبسون.

واصل النجم الإيطالي يانيك سينر (24 سنة)، حضوره القوي في بطولة ميامي المفتوحة الأميركية للتنس، وذلك إثر تأهله إلى الدور الثالث من المنافسات، في جولة شهدت تأهل الأميركية، جيسيكا بيغولا، بعد انسحاب منافستها البريطانية، فرانسيسكا جونز.

وتفوق النجم الإيطالي يانيك سينر (24 سنة)، فجر الأحد، على منافسه البوسني، دامير دجومهورر، بمجموعتَين نظيفتَين (6-3) و(6-3)، واستهل سينر مشواره في الدورة على خلفية إحرازه لقبه الـ 25 في دورات الـ "أيه تي بي" بعدما تُوج بلقب دورة إنديان ويلز الأميركية لماسترز الألف نقطة مباشرة قبل وصوله إلى ميامي بتخطيه الروسي دانييل مدفيديف في المباراة النهائية.

ويسعى سينر الفائز بلقب بطولة ميامي عام 2024 أنّ يصبح أول لاعب يحرز لقبي ميامي وإنديان ويلز في العام نفسه، منذ السويسري روجيه فيدرر عام 2017، ويلتقي سينر في الدور المقبل مع الفرنسي كورنتان موتيه الفائز على التشيكي توماس ماخاك (6-صفر) و(1-6) ثم (6-4).

وفي مباراة ثانية من بطولة ميامي المفتوحة للتنس، عوّض النجم الروسي، دانييل مدفيديف، خسارته المجموعة الأولى أمام منافسه الياباني، ري ساكاموتو (19 عاماً) ليتفوق عليه (6-7) ثم (6-3) و(6-1)، واحتاج مدفيديف لساعتَين وأربع دقائق من أجل تجاوز عقبة منافسه الذي خاض مباراته السابعة فقط في دورات المحترفين والمشارك ببطاقة دعوة.

وفي فئة السيدات، بلغت اللاعبة الأميركية جيسيكا بيغولا، وصيفة النسخة الماضية، الدور الثالث بعد 38 دقيقة فقط من انطلاق مباراتها نتيجة انسحاب منافستها فرانسيسكا جونز، بينما كانت الأولى متقدمة (6-1) و(3-صفر)، وتلتقي بيغولا في الدور المقبل الكندية ليلى فيرنانديز الفائزة على الروسية أوسكانا سيليكميتوفا (7-6) ثم (3-6) وبعدها (6-1).

وعبرت أيضاً إلى الدور المقبل الاميركية أماندا أنيسيموفا السادسة بفوزها على الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا (6-4) و(6-2)، والروسية ميرا أندرييفا الثامنة بفوزها على التشيكية ماري بوزكوفا (7-6) و(6-2)، كما وودعت اليابانية نعومي أوساكا باكراً بسقوطها أمام الأسترالية تاليا غيبسون (7-5) و(6-4).