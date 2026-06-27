سينر يؤكد جهوزيته للدفاع عن لقب ويمبلدون رغم التحضير المتواضع

- يانيك سينر، النجم الإيطالي، يستعد للمشاركة في بطولة ويمبلدون رغم تحضيراته المتواضعة على الملاعب العشبية، بعد خسارته في بطولة رولان غاروس. - سينر يواجه الصربي ميومير كيتسمانوفيتش في الأدوار الأولى، ويؤكد على أهمية الاستعداد الذهني والبدني للتأقلم مع الملاعب العشبية ودرجات الحرارة المرتفعة. - مع غياب كارلوس ألكاراز وتقدّم نوفاك ديوكوفيتش في العمر، يُعتبر سينر المرشح الأبرز للفوز بلقب ويمبلدون، ساعياً لتحقيق لقبه الخامس في البطولات الكبرى.

تحدث النجم الإيطالي يانيك سينر (24 سنة)، عن جهوزيته للمشاركة في منافسات بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى في التنس، وذلك رغم دخوله في منافسات البطولة البريطانية بتحضيرات متواضعة على الملاعب العشبية.

ولم يخض النجم الإيطالي، يانيك سينر، أي مباراة منذ خسارته المفاجئة أمام الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو في الدور الثاني من منافسات بطولة رولان غاروس في شهر مايو/أيار الماضي، وكان المصنف الأول أهدر تقدمه بمجموعتين، بعدما تراجع مستواه تحت حرارة خانقة على الملاعب الترابية في باريس، وبدلاً من خوض دورات تحضيرية على العشب قبل انطلاق ويمبلدون يوم الاثنين المقبل، فضّل الإيطالي الراحة قبل زيادة وتيرة تدريباته عقب وصوله إلى لندن.

وهذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها سينر عن الدورات التحضيرية لويمبلدون قبل خوض البطولة الكبرى على الملاعب العشبية، وقال الإيطالي في تصريحات أمام الصحافيين خلال التحضيرات الخاصة ببطولة ويمبلدون السبت: "أشعر بأنني بخير. أعتقد أن العشب أرضية مختلفة تماماً. إذا خضت بطولة قبل هذه، وربما لا تسير الأمور كما ترغب، فقد تأتي إلى هنا ومعك بعض الشكوك. أما إذا لم تلعب أي بطولة، فلا تكون لديك هذه الشكوك، بل تذهب فقط وتلعب".

رياضات أخرى سينر يُقاطع البطولات قبل المشاركة في ويمبلدون

ويستهل سينر حملة الدفاع عن لقبه في ويمبلدون بمواجهة الصربي ميومير كيتسمانوفيتش، المصنف 51 عالمياً، على الملعب الرئيس يوم الاثنين المقبل، وقال ذاكراً: "الأدوار الأولى تكون دائماً صعبة جداً. أعرف ذلك ذهنياً. نحن نستعد بأفضل طريقة ممكنة"، في وقت كشف سينر أنه أجرى تعديلات على برنامجه البدني لضمان التأقلم مع التحوُّل إلى خوض المنافسات على الملاعب العشبية وسط درجات حرارة مرتفعة في إنكلترا.

ويُعد سينر المرشح الأبرز لإحراز اللقب في ويمبلدون، في ظل غياب منافسه الرئيس الإسباني كارلوس ألكاراز بسبب إصابة في المعصم، وتقدُّم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في العمر، ويسعى اللاعب البالغ 24 عاماً إلى إحراز لقبه الخامس في البطولات الأربع الكبرى، والأول له منذ تتويجه بلقب ويمبلدون للمرة الأولى العام الماضي.