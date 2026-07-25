سينر وديوكوفيتش خارج بطولة مونتريال للتنس.. انسحاب الأبطال

أعلن منظمو بطولة مونتريال للتنس انسحاب كل من الإيطالي يانيك سينر (24 سنة)، والصربي نوفاك ديوكوفيتش (39 سنة)، من البطولة التي ستُقام الشهر المقبل في كندا، لتخسر البطولة العالمية لاعبين من الطراز العالي، وهو غياب سيمنح لاعبين آخرين فرصة للمنافسة على اللقب.

وذكر حساب بطولة مونتريال للتنس عبر منصة "إكس" السبت: "انسحب يانيك سينر ونوفاك ديوكوفيتش من بطولة ناشيونال بنك المفتوحة التي تقدمها روجرز. سيكون فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف الثاني في منافسات البطولة"، وكان هذا الانسحاب الثاني توالياً للإيطالي والصربي بعد نسخة عام 2025، في وقت يأتي الثنائي من مواجهة الدور نصف النهائي في بطولة ويمبلدون الذي أقيم في وقت سابق من هذا الشهر وانتهى بفوز الإيطالي.

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وقال سينر في بيان رسمي بعد إعلان الانسحاب: "بعد دراسة متأنية لجميع العوامل مع فريقي، اتخذنا القرار الصعب بالانسحاب من مونتريال، ليس من السهل أبداً تفويت حدث بهذه الأهمية، لكننا نعتقد أن هذا هو القرار الصائب لإعطاء الأولوية لصحتي. أشعر بخيبة أمل لعدم تمكني من الحضور، لكنني أتطلع إلى العودة إلى مونتريال في المستقبل".

ويتصدر البطل السابق ألكسندر زفيريف واللاعب المحلي المفضل فيليكس أوجيه-ألياسيم قائمة المشاركين في بطولة كندا للماسترز فئة 1000 نقطة، التي ستقام في الفترة من 1 إلى 13 أغسطس/ آب المقبل، كما تضم قائمة المشاركين في نسخة 2026 نخبة من أفضل عشرة نجوم، من بينهم أليكس دي مينور، وبن شيلتون، ودانييل ميدفيديف، وفلافيو كوبولي، وتايلور فريتز، وقد حقق شيلتون أكبر لقب في مسيرته في هذه البطولة العام الماضي.