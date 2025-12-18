سينر... نجاحات كبيرة في عام 2025 والأرقام تؤكد

- يانيك سينر، المصنف الثاني عالمياً، يحقق إنجازات تاريخية في موسم 2025 رغم العقوبات، ليصبح أصغر لاعب يصل إلى نهائيات جميع بطولات "غراند سلام" الأربع في عام واحد. - تقرير موقع تنيس تيمبل الفرنسي يصف عام 2025 بالمثالي لسينر، حيث استعاد مكاسب أساطير التنس مثل فيدرر وديوكوفيتش، متجاوزاً تحديات كبيرة أبرزها منافسة كارلوس ألكاراز. - إنجازات سينر في 2025 تضعه في مصاف الأساطير، مع توقعات بمسيرة احترافية مميزة إذا استمر في تقديم عروض قوية.

يُعتبر موسم منافسات التنس لعام 2025 ناجحاً بالنسبة للإيطالي يانيك سينر (24 عاماً)، الذي حصد الكثير من التتويجات رغم الصعوبات، التي اعترضت طريقه إثر العقوبة التي تعرّض لها من قِبل الاتحاد الدولي، بعد ثبوت تناوله مواد محظورة كلفته الغياب عن المنافسات عدة أشهر. وسيظل عام 2025 عاماً تاريخياً بالنسبة للمصنف الثاني عالمياً. ففي موسم اتسم بحماس استثنائي، أصبح الإيطالي أصغر لاعب في التاريخ يصل إلى نهائيات جميع بطولات "غراند سلام" الأربع، ونهائيات رابطة محترفي التنس في العام نفسه.

واستعرض تقرير نشره موقع تنيس تيمبل الفرنسي، حصاد اللاعب الإيطالي في العام الحالي، والذي اعتبره مثالياً بالنسبة إلى لاعب في سنه، وقد نجح في استعادة المكاسب التي حققها أساطير اللعبة في عام واحد، بما أنه بلغ النهائي في مختلف دورات "غراند سلام"، متخطياً الكثير من الصعوبات، التي واجهت طريقه، خاصة بوجود المتألق الإسباني، كارلوس ألكاراز.

وأشار الموقع إلى أن ما حققه سينر في عام 2025 لم يسبقه إليه إلا السويسري روجر فيدرر، في عامي 2006 و2007، وكذلك الصربي نوفاك ديوكوفيتش، عامي 2015 و2023، غير أن الإيطالي كان الأصغر سناً في تحقيق هذا الإنجاز، إذ كان فيدرر يبلغ 25 عاماً، عندما حقق هذه النجاحات، بينما كانت سن ديوكوفيتش 28 عاماً، وهو ما يرجح النجم الإيطالي في نحت مسيرة مميزة في عالم الاحتراف، إذا تابع هذه العروض القوية، التي قد تمكّنه من حصد المزيد من التتويجات، والسير على خُطى الأساطير.