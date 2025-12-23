سينر كابوس يلاحق ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

- يانيك سينر، النجم الإيطالي البالغ من العمر 24 عاماً، يشكل تحدياً كبيراً لنوفاك ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2026، بعد أن هزمه في مناسبتين متتاليتين، رغم أن ديوكوفيتش حقق اللقب 10 مرات سابقاً. - سينر يواجه منافسة قوية من الإسباني كارلوس ألكاراز، الذي يتصدر التصنيف العالمي، ويطمح للفوز بلقب أستراليا المفتوحة لتعزيز فرصه في استعادة الصدارة. - سينر يسعى لتحقيق لقبه الثالث توالياً في أستراليا المفتوحة، لكن عليه التغلب على ديوكوفيتش وألكاراز، اللذين يطمحان أيضاً للفوز بالبطولة.

يُعد النجم الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً) كابوساً يلاحق المصنف الأول عالمياً سابقاً، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2026، رغم أنّ صاحب الـ38 عاماً تمكّن من تحقيق لقبها 10 مرات، خلال مسيرته الاحترافية، وهو رقم قياسي ما زال يحتفظ به حتى الآن.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الاثنين، أنّ سينر بات يشكّل عقبة أمام ديوكوفيتش، الذي تجرّع مرارة الهزيمة أمام الإيطالي في مناسبتين متتاليتين، خلال بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما حصد اللقبين في عامي 2024، عندما انتصر في النهائي على الروسي دانييل ميدفيديف، وكرّر إنجازه في 2025، بعد حسمه النهائي أمام الألماني ألكسندر زفيريف.

وأوضحت أنّ سينر يعلم جيداً حجم الصداع الذي بات يلاحقه من قِبل منافسه الأول في عالم التنس حالياً، وهو الإسباني كارلوس ألكاراز، الذي يتربّع على عرش صدارة رابطة محترفي التنس، لكن الإيطالي يدرك أن حسم لقب بطولة أستراليا المفتوحة 2026 سيجعله يبدأ السباق الحقيقي وراء استعادة صدارة التصنيف في الموسم المقبل.

وأردفت أنّ سينر يجيد اللعب على الملاعب الصلبة، ويعاني جميع منافسيه من خوض المواجهات ضده، لكنه يريد التفوق مرة أخرى، وإثبات أنه لن يكون منافساً يُستهان به أمام ألكاراز، الذي يطمح جدياً إلى تحقيق لقبه الأول في بطولة أستراليا المفتوحة، بعدما حصد ويمبلدون ورولان غاروس وأميركا المفتوح، حتى يُكمل جميع ألقاب "غراند سلام" الأربعة الكبرى.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أنّ سينر يريد الوصول إلى النهائي، وتحقيق لقبه الثالث توالياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2026، لكن أحلامه وطموحاته ستصطدم بعقبة الصربي ديوكوفيتش، الذي يريد استعادة أمجاده مرة أخرى، بعدما ابتعد عن منصات التتويج، بالإضافة إلى المنافس الآخر، وهو الإسباني ألكاراز، الذي يريد إثبات نفسه على الملاعب الصلبة. يذكر أنّ بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2026، أولى بطولات "غراند سلام" للموسم الجديد، تنظّم على ملاعب ملبورن بارك في أستراليا بين 12 يناير/ كانون الثاني و1 فبراير/ شباط المقبلين.