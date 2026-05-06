سينر ضحية هجوم في إيطاليا بسبب ديربي روما

- تعرض يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً في التنس، لهجوم بسبب توقيت ديربي روما ولاتسيو الذي يتزامن مع نهائي بطولة روما للتنس، مما أثار استياء جماهير الفريقين ومدرب لاتسيو ماوريسيو ساري. - نشر الصحافي أندريا براندي ملصقات مسيئة لسينر في فورو إيتاليكو، حيث تُقام بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، مما يعكس التوتر بين عشاق كرة القدم والتنس. - توقيت الديربي في الساعة 12:30 ظهراً يهدف لتجنب التعارض مع نهائي التنس، لكن القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية الإيطالية.

تعرّض المصنف الأول عالمياً في التنس، الإيطالي يانيك سينر (23 عاماً)، إلى هجوم اليوم الأربعاء، مع بداية الأدوار التمهيدية لبطولة روما للتنس، بسبب ديربي العاصمة الإيطالية، بين روما ولاتسيو، المقرر إقامته يوم الأحد 17 مايو/أيار في الأسبوع قبل الأخير من الكالتشيو، في لقاء سيكون مُهماً لنادي روما من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يطمح لاتسيو إلى هزم منافسه التاريخي.

ووفق ما نقله موقع فان بيج الإيطالي، اليوم الأربعاء، فقد قام الصحافي أندريا براندي، بتصوير ونشر ملصقين ظهرا في فورو إيتاليكو، حيث تُقام بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، بالقرب من ملعب الأولمبيكو. ويجمع هذان الملصقان اسم سينر مع عبارتين مسيئتين للغاية، وبجانب اسمه والعبارة المسيئة، يظهر الذئب، رمز روما والشعار التاريخي لنادي "جيالوروسي"، بالإضافة إلى شعارات أخرى مسيئة إلى النجم الإيطالي.

وحسب مصادر إعلامية إيطالية، فإن الهجوم على سينر يعود إلى قرار إقامة ديربي روما، في الساعة 12.30 ظهراً بالتوقيت المحلي، وتمّ اختيار هذا التوقيت حتى لا يتزامن مع نهائي بطولة روما للتنس، المقرر في اليوم نفسه في الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي. ويتوقع أن يكون سينر حاضراً في المباراة الختامية، وبدل أن يجد دعماً خاصة وأنه أصبح مصدر فخر للإيطاليين بعد أن أسعدهم بانتصارات تاريخية، فإن جماهير الفريقين لم تكن راضية عن الموعد، كما أن مدرب لاتسيو، ماوريسيو ساري انتقد بقوة هذا التوقيت الذي لا يُناسب مباريات كرة القدم وخاصة مواجهة قوية.