سينر.. حامل لواء النجاح الإيطالي في زمن إخفاقات الكرة

أنهى المصنف أول عالمياً في التنس، النجم الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً)، نصف قرنٍ كامل من الانتظار الإيطالي، بعدما تُوّج بلقب دورة روما للماسترز ذات الألف نقطة، الأحد، محققاً سادس ألقابه في عام 2026، ومعيداً الكأس إلى إيطاليا للمرة الأولى منذ تتويج أدريانو باناتا عام 1976 على حساب الأرجنتيني غييرمو فيلاس. والمفارقة أن باناتا نفسه يبقى حتى اليوم آخر لاعب إيطالي يحرز لقب رولان غاروس الفرنسية على الملاعب الترابية، وهو اللقب الوحيد الذي لا يزال ينقص سينر لإكمال مجموعته التاريخية، بعدما حصد سابقاً التاج في أستراليا المفتوحة وويمبلدون وأميركا.

ولم يكن إنجاز سينر عادياً على الإطلاق، إذ أصبح ثاني لاعب في التاريخ بعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش ينجح في إحراز ألقاب دورات الماسترز التسع، في تأكيد جديد للتحول الذي تعيشه كرة المضرب الإيطالية بفضله، بعدما فرض نفسه الرقم الأصعب في اللعبة خلال الأعوام الأخيرة إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز المصاب حالياً والمخضرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

سينر الذي مارس رياضة التزلج في جبال الألب حيث كان يقطن وأحب كذلك كرة القدم قبل أن يتجه صوب التنس، يمتاز بأسلوب هجومي قوي من الخط الخلفي، حيث يعتمد على توجيه ضربات سريعة، يُسددها بدورانٍ علوي أعلى من أي لاعب آخر حالي، إلى جانب امتلاكه رباطة جأش في الملعب وحركة مميزة وتمركزاً صحيحاً لصد تسديدات الخصم، حتى أن الأسطورة المعتزل، السويسري روجر فيدرر قال عنه في مناسبة سابقة: "ما يُعجبني فيه هو أنه يُسدد ضرباته الأمامية والخلفية بنفس السرعة تقريباً".

وفي وقت تعيشالرياضة الإيطالية حالة تناقض لافتة، بدا سينر وكأنه الاستثناء الوحيد القادر على إعادة الهيبة العالمية الرياضية في البلاد، فبينما يواصل نجم التنس صناعة المجد الواحد تلو الآخر، تُعاني كرة القدم، اللعبة الشعبية الأولى هناك، من سلسلة إخفاقات متتالية، مع الغياب عن كأس العالم 2026 للمرة الثالثة بعد كارثتي 2018 في روسيا و2022 في قطر، وهو مشهد كان يُعد مستحيلاً بالنسبة لمنتخب تُوّج أربع مرات باللقب العالمي آخرها في 2006.

ولا تتوقف الخيبات عند المنتخب الوطني فقط، بل تمتد إلى الأندية الإيطالية التي فشلت في استعادة لقب دوري أبطال أوروبا منذ تتويج إنتر عام 2010، إذ بلغ يوفنتوس النهائي مرتين، وإنتر مرة واحدة خسره في إسطنبول عام 2023 أمام مانشستر سيتي، في وقت تبدو إنجازات سينر وكأنها تعويض رمزي لجماهير تبحث منذ سنوات عن بطل يعيد لإيطاليا بريقها على الساحة العالمية.