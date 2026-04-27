سينر إلى دور الـ16 في بطولة مدريد وغوف تتخطى المرض

- تأهل الإيطالي يانيك سينر بسهولة إلى دور الـ16 في بطولة مدريد المفتوحة للتنس، بعد فوزه على الدنماركي إمر مولر، ليواصل سلسلة انتصاراته التاريخية في بطولات الماسترز، حيث يسعى لتحقيق لقبه الثاني في هذه الفئة على الملاعب الترابية. - في فئة السيدات، تأهلت الأميركية كوكو غوف إلى دور الـ16 رغم معاناتها من فيروس معدة، بعد فوزها على الرومانية سورانا كيرستيا في مباراة استمرت لأكثر من ساعتين. - شهدت البطولة انسحابات عديدة بسبب المرض، من بينها البولندية إيغا شفيونتيك والكرواتي مارين تشيليتش، مما أثر على المنافسات في العاصمة الإسبانية.

تأهل الإيطالي يانيك سينر (24 سنة)، أمس الأحد، بسهولة إلى دور الـ16 في بطولة مدريد المفتوحة للتنس، ليواصل رحلته المُميزة في البطولة الإسبانية بحثاً عن لقب جديد في منافسات عام 2026، في وقت تخطت فيه الأميركية، كوكو غوف، المرض وتأهلت إلى نفس الدور.

وتخطى سينر منافسه الدنماركي، إمر مولر، القادم من التصفيات بمجموعتَين نظيفتَين (6-2) و(6-3). وبهذا الفوز واصل الإيطالي سعيه لأن يكون أول لاعب في التاريخ يُتوج بخمس دورات من فئة الماسترز توالياً، معززاً سلسلة انتصاراته إلى 19 مباراة توالياً استهلها في بداية شهر مارس/ آذار في بطولة إنديان ويلز الأميركية، كما حقق 24 فوزاً توالياً في هذه الفئة منذ دورة باريس للماسترز في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي سعيه لتحقيق لقبه الثاني فقط في دورات الماسترز ذات الألف نقطة على الملاعب الترابية، بعد مونتي كارلو التي توج بها هذا الموسم، لم يحتج سينر لأكثر من 77 دقيقة للتخلّص من منافسه المصنف 169 عالمياً، وتمكّن الإيطالي، البالغ 24 عاماً والمُتوج بأربعة ألقاب في بطولات "غراند سلام"، من كسر إرسال مولر أربع مرات، ولم يخسر إرساله إلا مرة واحدة في أواخر المجموعة الأولى، ليضرب موعداً مع البريطاني كاميرون نوري الفائز بصعوبة على الأرجنتيني تياغو أغوستين تيرانتي (7-5) و(7-6).

وفي فئة السيدات، أمست اللاعبة الأميركية، كوكو غوف، أحدث ضحية لفيروس معدة انتشر بين المشاركات، إلّا أنّ اللاعبة الأميركية، رغم معاناتها، نجحت في التغلّب على منافستها اللاعبة الرومانية، سورانا كيرستيا، بمجموعتَين مقابل واحدة (4-6) ثم (7-5) وبعدها (6-1)، وتأهلت إلى دور الـ16 من منافسات بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

وعانى عدد من اللاعبين من المرض في العاصمة الإسبانية هذا الأسبوع، من بينهم البولندية إيغا شفيونتيك التي اضطرت للانسحاب من مباراتها أمام الأميركية آن لي، السبت الماضي، والكرواتي مارين تشيليتش الذي انسحب قبل مواجهته في الدور الثاني أمام البرازيلي جواو فونسيكا يوم الجمعة الماضي، كما انسحبت الروسية ليودميلا سامسونوفا من الدورة، أمس الأحد، مبرّرة الأمر بالمرض، وذلك قبل مباراتها في الدور الثالث أمام التشيكية ليندا نوسكوفا.

وتقيأت غوف في سلة مهملات داخل الملعب خلال مواجهتها مع كيرستيا، وطلبت تدخل الطاقم الطبي في المراحل الأخيرة من المباراة، قبل أن تنجح في إنهاء اللقاء والفوز بعد ساعتين و21 دقيقة. وقالت غوف أمام الجمهور بعد المواجهة: "نعم، لا أعرف بصراحة كيف تمكّنت من إنهاء المباراة. كنت أحاول فقط إنهاء اللقاء، وحصد نقطة تلو الأخرى. أعتقد أنني أصبت بما يعاني منه الجميع هنا في مدريد، للأسف. وعليه سأحاول فقط التماسك من أجل المباراة المقبلة".