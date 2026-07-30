سينر آلة حصد الألقاب وجمع الأموال.. قاد التنس لهزم الكالتشيو

يجمع نجم التنس العالمي، الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً)، بين التألق رياضياً وحصد أموال كثيرة إثر تألقه في السنوات الأخيرة. وقد استعرض تقرير نشرته صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، الخميس، الأرباح المالية التي يجنيها سينر بعدما تألقه بشكل لافتٍ وبات منافساً شرساً في مختلف البطولات التي يُشارك فيها ويطمح لدخول التاريخ من بوابة عدد التتويجات، رغم أن المهمة لن تكون سهلة بوجود الإسباني كارلوس ألكاراز الذي يقترب من العودة إلى المشاركات الرسمية بعد إصابته الأخيرة.

واستعرض التقرير حجم المكاسب المالية التي يحققها المصنف الأول عالمياً، ليُشير إلى أنه اقترب من الوصول إلى مبلغ 100 مليون يورو من المكافآت من حصد الألقاب خلال مسيرته، بعدما توج بدورات "غراند سلام" في خمس مناسبات، آخرها في بطولة ويمبلدون منذ أسابيع قليلة، كما أن تألقه في الدورة التي تقام سنوياً في السعودية يضمن له عائدات مالية، حيث يحصد البطل مبلغاً يقارب ستة ملايين يورو، وتوقعت الصحيفة الإيطالية أن يصل سينر إلى مبلغ 100 مليون يورو بنهاية العام الحالي في حال تابع تألقه على هذا المنوال.

كما أشارت الصحيفة إلى أن سينر يكسب مبالغ مالية إضافية من عقود الرعاية مع عدد من أكبر الشركات في العالم، فهو مرتبط بعقود مع قرابة 14 شركة في الوقت الحالي، ما يدرّ عليه سنوياً مبالغ تقارب 35 مليون يورو، ولهذا فقد جمع الإيطالي بين التألق الرياضي وحصد المكاسب المالية، وقد يقترب مستقبلاً من منافسة كبار نجوم الرياضية في العالم من حيث المكاسب المالية التي يحصل عليها.

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واستعرض تقرير آخر للصحيفة الإيطالية حجم التطور المالي المسجل لرياضة التنس في إيطاليا بعد بروز سينر وأسماء أخرى في السنوات الأخيرة، حيث أشارت إلى أن حجم الاستثمار في التنس بين عامي 2023 و2026 سجل تطوراً بنسبة هامة وذلك من 71 مليون يورو إلى 133 مليون يورو، بنسبة قاربت 87%. في الوقت نفسه سجل الاستثمار في كرة القدم تحسناً طفيفاً بلغ 16%، وقد حافظت كرة القدم على مكانتها الأولى، ولكن نسق التطور كان من جانب رياضة التنس التي تجلب اهتماماً واسعاً، رغم أن كرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولى في إيطاليا. وقد تفوق التنس على كل الرياضات الأخرى في إيطاليا نظرا لإقبال الشركات القوية على إبرام عقود رعاية بعدما أصبحت مباريات نجوم التنس الإيطالي تجد اهتماماً واسعاً من قبل الجماهير في إيطاليا، ويُنظر إلى سينر باعتباره بطلاً قوياً في البلاد وتتصدر نجاحاته الصفحات الأولى للصحف، في وقت خيبت فيه كرة القدم آمال الجماهير خلال السنوات الأخيرة.