سيندريم كاميراي.. زميل رونالدو يتحول إلى عامل بناء

اضطر الظهير الأيمن سيندرِيم كاميراي (26 عاماً)، الذي كان يُعدّ من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم السويسرية، إلى اعتزال اللعب في صيف عام 2024، وهو لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره، بعد سلسلة من الإصابات الخطرة التي طبعت مسيرته الرياضية وأنهت أحلامه مبكراً.

وخلال سبع سنوات فقط، تغيّرت حياة كاميراي بشكل جذري، إذ سبّبت ثلاث إصابات متتالية في الأربطة إنهاءَ مسيرته الكروية قبل أوانها. واليوم، بعيداً عن الملاعب والأضواء، يعمل في إحدى شركات البناء. وقال اللاعب في حوار كشفت تفاصيله صحيفة ماركا الإسبانية: "ربما كان عليّ أن أكون أكثر صبراً أو أن أستمع إلى جسدي بشكل أفضل في السابق. لكنني لا ألوم نفسي، فقد فعلت ما اعتقدت أنه الصواب في ذلك الوقت. الندم لا يغيّر الماضي".

وفي عام 2018، حين كان يبلغ من العمر 19 عاماً فقط، انتقل كاميراي من صفوف نادي لوتسيرن السويسري إلى الفئات السنية لنادي يوفنتوس الإيطالي، حيث سنحت له الفرصة للتدرّب إلى جانب الأسطورة كريستيانو رونالدو. واستعاد اللاعب تلك الفترة قائلاً: "عندما تلقيت عرض يوفنتوس، كان الأمر أشبه بالحلم. في البداية لم أصدق. شعرت بالفخر والحماس، وأيضاً بشيء من التوتر، لأنني كنت أعلم أنني أمام خطوة كبيرة في مسيرتي".

أما عن تجربته في التدرب مع النجم البرتغالي رونالدو، فقال: "كانت تجربة لا تُنسى، شيئاً يفوق الخيال. طاقته كانت تدفعك إلى بذل المزيد. أكثر ما أثّر فيّ هو عقليته الصلبة، لم يكن يتوقف أبداً، وكان يطالب نفسه بالمزيد دائماً. ذات مرة قال لي: الموهبة لا تعني شيئاً من دون المثابرة والعمل الجاد، وهذه العبارة ظلت راسخة في ذهني. رؤية كيفية تحضيره وتعامله مع التفاصيل علمتني ما يعنيه أن تكون محترفاً حقيقياً".

وبعد تجربته في إيطاليا، عاد كاميراي إلى سويسرا، كما لعب أيضاً في كوسوفو، البلد الذي يحمل جنسيته إلى جانب السويسرية، نظراً إلى أصوله عائلته، وكان قد مثّل البلدين في الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية، قبل أن تنتهي مسيرته مبكراً.