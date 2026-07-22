سيناريو الوداع الأخير.. متى يرتدي ميسي قميص الأرجنتين للمرة الأخيرة؟

- ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، لم يعلن اعتزاله الدولي رغم الخسارة أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، ويبدو أنه مستمر في مهمته الدولية. - ميسي حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في كأس العالم وشارك في النهائي ثلاث مرات، لكن وسائل الإعلام توقعت اعتزاله بعد الخسارة الأخيرة. - تقارير تؤكد أن ميسي لن يعتزل حالياً ويرغب في المشاركة في المباريات الودية القادمة مع منتخب الأرجنتين في سبتمبر، مع احتمالية إعلان اعتزاله لاحقاً.

تجاهل قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي (39 عاماً) الحديث عن مستقبله الدولي، بعدما وجه رسالة إلى جماهير بلاده، عقب الإخفاق في الحفاظ على لقب المونديال، الذي حسمه منتخب إسبانيا، الذي استطاع الانتصار بهدف مقابل لا شيء في مواجهة نهائي كأس العالم 2026، الأحد الماضي.

وذكرت قناة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية، الثلاثاء، أن مستقبل ليونيل ميسي ما زال مستمراً مع منتخب بلاده، بعدما تجاهل ذكر إعلان اعتزاله، بالإضافة إلى أن جميع رفاقه رفضوا الحديث عن هذا الأمر، رغم نوبة البكاء عقب الخسارة أمام إسبانيا في نهائي بطولة كأس العالم 2026، إلا أن "البرغوث" يبدو مستمراً في مهمته الدولية.

وكان ميسي قد شارك للمرة السادسة في مسيرته الدولية ببطولة كأس العالم، بعدما حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من المواجهات (34 مباراة)، بالإضافة إلى كونه ثاني لاعب يصل إلى النهائي في ثلاث مرات أعوام 2014، 2022 و2026، لكن العديد من وسائل الإعلام العالمية توقعت قيام قائد منتخب الأرجنتين بإعلان اعتزاله بعد الخسارة أمام إسبانيا لكنه لم يفعل.

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وأكدت القناة الأرجنتينية في تقريرها أن ليونيل ميسي لن يعتزل خلال الفترة الحالية، لأنه يُريد المشاركة مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، التي ستكون خلال شهر سبتمبر/أيلول القادم، حيث من المنتظر أن يلعب بطل العالم السابق مواجهتين وديتين لم يتم تحديد هوية المنافسين حتى الآن، وسط تقرب كبير مما سيفعله قائد نادي إنتر ميامي.

وختمت القناة تقريرها بالإشارة إلى أنها استطاعت معرفة معلومة من مصادرها الخاصة المحيطة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم يتحدث نهائياً خلال الفترة الماضية أمام أحد حول نيته إعلان اعتزاله اللعب الدولي بعد نهاية المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، لكن المؤشرات توحي بأنه يرغب بفعل ذلك عندما يلعب رفقة المنتخب على أرضه وأمام جماهيره.