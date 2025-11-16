يواجه ماكس فيرستابن (28 عاماً) خطر الاستبعاد من المنافسة على لقب فورمولا 1 في جائزة لاس فيغاس الكبرى، بعد أن وصل الفارق بينه وبين لاندو نوريس (26 عاماً) إلى 49 نقطة. ويحتاج السائق الهولندي إلى أداء مثالي لتعويض هذا الفارق، قبل الجولات الأخيرة من الموسم.

وقلّص فيرستابن الفارق مع نوريس في السباقات الأخيرة، بعدما كان متأخراً بأكثر من 100 نقطة عن المتصدر أوسكار بياستري، بعد جائزة هولندا. وحقق السائق الهولندي سلسلة من النتائج الجيدة بين مونزا والمكسيك، واستعاد جزءاً كبيراً من نقاطه المفقودة، لكنه واجه صعوبة في جائزة ساو باولو، إذ فاز نوريس بكل نقاط السباق، ما أعاد الفارق إلى 49 نقطة.

وحدد الموسم الحالي 24 سباقاً، إذ تعتبر الجائزة الكبرى لاس فيغاس السباق الثاني والعشرين، ما يعني تبقّي سباقين فقط لتوزيع 58 نقطة. وتشمل هذه النقاط 33 نقطة لسباق قطر السريع، و25 نقطة للجولة الأخيرة في أبوظبي، وعليه فإذا غادر فيرستابن لاس فيغاس متأخراً بفارق 58 نقطة أو أكثر، فسيُستبعد رياضياً من المنافسة على اللقب وفقاً لما نشره موقع موتور سبورت الفرنسي السبت.

ووضح المحللون السيناريوهات، التي قد تؤدي إلى استبعاد فيرستابن، أولها فوز نوريس، بينما ينهي فيرستابن السباق ثالثاً أو أقل، أو احتلال نوريس المركز الثاني مع أن يحتل فيرستابن المركز السادس أو أقل، أو حالات أقل شيوعاً تتعلق بالمراكز الرابعة والخامسة مع تراجع فيرستابن. كل هذه السيناريوهات ممكنة بناءً على نتائج 2025 السابقة، إذ تكررت بعض الحالات بالفعل في سباقات مثل موناكو والمكسيك.

وتستعد فرق "فورمولا 1" وجماهيرها لمتابعة سباق لاس فيغاس عن كثب، إذ سيكون حاسماً في تحديد مستقبل لقب 2025، بينما يبقى فيرستابن مطالباً بالمخاطرة للحصول على مركز متقدم، في الوقت الذي سيحاول نوريس تثبيت موقفه للحفاظ على فرصه في اللقب.

وتوضح التحليلات أن الفرصة ما زالت أمام فيرستابن، لكن أي خطأ في لاس فيغاس قد يُبعده عن المنافسة نهائياً، وسيحدد السباق القادم مدى إمكانية استمرار المنافسة بين السائقين، ليعد الجمهور بمواجهة مثيرة مليئة بالإثارة والتقلبات.