- قاد دييغو سيميوني أتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على برشلونة بمجموع (3-2)، رغم فوز برشلونة في الإياب (2-1) بفضل أهداف لامين يامال وفيران توريس. - حاول برشلونة تعزيز النتيجة بهدف ثالث بقيادة بيدري، لكن سيميوني فرض رقابة صارمة على يامال ومنع داني أولمو من التسديد، مما حد من خطورة الفريق الكتالوني. - استغل أتلتيكو طرد إريك غارسيا في الدقيقة 79، مما أتاح لهم الضغط على برشلونة بعشرة لاعبين، ليضمنوا التأهل بفضل الأداء الدفاعي والهجمات المرتدة.

نجح مدرب نادي أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني (55 عاماً)، في إخماد ثورة المدير الفني لفريق برشلونة، بعدما ساهم بقيادة "الروخيبلانكوس" إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفضل مجموع المواجهتين (3-2)، رغم أن "البلاوغرانا" حقق انتصاراً في الإياب بهدفين لهدف، مساء الثلاثاء.

وقام مدرب نادي برشلونة، الألماني هانسي فليك، بالتحضير إلى ثورة كبرى، بفضل التشكيلة الأساسية، التي دفع فيها في مواجهة إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، بقيادة نجمه الشاب، لامين يامال، الذي استطاع افتتاح النتيجة لصالح الفريق الكتالوني، بشكل مبكر للغاية، وتحديداً في الدقيقة الرابعة، الأمر الذي أعطى دفعة كبيرة للغاية للجهاز الفني لـ"البلاوغرانا".

ولم يتراجع نادي برشلونة نهائياً، بعدما ظهر فليك على دكة البدلاء، يوجه نجومه حول مزيد من الضغط، ليأتي الهدف الثاني، عبر فيران توريس في الدقيقة 24، الأمر الذي جعل دييغو سيميوني يتدخل على وجه السرعة، ويعمل على فرض رقابة لصيقة على لامين يامال، الذي واجه صعوبة في الدخول إلى منطقة جزاء "الروخيبلانكوس"، بسبب مساعدة النيجيري أديمولا لوكمان في التغطية الدفاعية.

ورغم أن أتلتيكو مدريد سجل هدفاً، عبر نجمه أديمولا لوكمان، لكن برشلونة لم يتراجع نهائياً، بل واصل ثورته في ملعب ميتروبوليتانو، محاولاً تعزيز النتيجة بهدف ثالث، من خلال تناقل الكرة بسرعة، عبر قائد خط الوسط، بيدري، الذي قام بتنويع هجمات الفريق الكتالوني، إلا أن تعليمات المدرب دييغو سيميوني كانت ظاهرة، وهي مراقبة لامين يامال، وحرمان داني أولمو من إطلاق التسديدات من خارج منطقة الجزاء.

ولعب دييغو سيميوني في الشوط الثاني، بورقة دفاع المنطقة، والهجمات المرتدة السريعة، بإدخال النرويجي العملاق، ألكسندر سورلوث، الذي لعب دوراً أساسياً في جعل مدافعي برشلونة يقعون في الأخطاء، وخاصة ما حدث في الدقيقة 79 من عمر المواجهة، بعدما قام الحكم بإشهار الورقة الحمراء في وجه إريك غارسيا، الذي ورّط رفاق لامين يامال، في ما تبقى من اللقاء.

واستطاع أتلتيكو مدريد استغلال الحالة النفسية لنجوم نادي برشلونة، الذين تأثروا كثيراً بطرد إريك غارسيا، الذي جعلهم يلعبون بعشرة لاعبين فقط، الأمر الذي جعل المدرب دييغو سيميوني يطالب رفاق الفرنسي أنطوان غريزمان بضرورة الضغط أكثر، حتى ينجحوا في خطف هدفٍ ثانٍ، لكن صافرة الحكم الفرنسي كليمان توربان جاءت، لتعلن صعود "الروخيبلانكوس" إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بفضل مجموع المواجهتين (3-2).