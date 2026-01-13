سيميوني يقدم اعتذاره إلى نجم ريال مدريد: لم أتصرف بشكل مثالي

- اعتذر دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، لفينيسيوس جونيور ورئيس ريال مدريد عن المشادة الكلامية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، معترفًا بعدم تصرفه بشكل مثالي. - أكد سيميوني أن ريال مدريد استحق الفوز في المباراة والتأهل للنهائي، مما أنهى الجدل حول تعليقاته تجاه فينيسيوس جونيور. - فشل ريال مدريد بقيادة تشافي ألونسو في الفوز بكأس السوبر الإسباني بعد خسارته أمام برشلونة في "الكلاسيكو"، حيث فاز برشلونة باللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

قدّم مدرب نادي أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني (55 عاماً)، اعتذاره إلى نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد المشادة الكلامية بينهما في مواجهة نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، في مدينة جدة السعودية الأحد الماضي.

وقال سيميوني في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الاثنين: "أودّ أن أقدم اعتذاري للبرازيلي فينيسيوس جونيور، ورئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، عما حدث في مواجهة نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، ولم يكن من الصواب أن أضع نفسي في ذلك الموقف، وأقرّ بأنني لم أتصرف على النحو الأمثل"، في إشارة واضحة لما حصل عندما خرج جناح الفريق الملكي من اللقاء، وقام مدرب أتلتيكو مدريد بالحديث عن نية رئيس الفريق طرده، بسبب تراجع مستواه.

وتابع سيميوني قائلاً: "بغض النظر عن كل ما حصل في مواجهة نصف النهائي، فإن ريال مدريد استحق الفوز علينا، وتأهل إلى المواجهة النهائية عن جدارة"، ليحسم بذلك سيميوني الجدل الدائر في وسائل الإعلام، عن الكلمات التي وجهها بشكل مباشر إلى النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، الذي عبّر عن استغرابه ما فعله مدرب نادي أتلتيكو مدريد في اللقاء.

يُذكر أن نادي ريال مدريد فشل بقيادة مدربه السابق تشافي ألونسو، في تحقيق لقب بطولة كأس السوبر الإسباني، بعدما خسر مواجهة "الكلاسيكو" على يد غريمه التاريخي برشلونة، الذي حسم الأمور لمصلحته، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحصد لقب المسابقة، التي أقيمت في مدينة جدة السعودية للمرة الـ16 في تاريخ الفريق الكتالوني.