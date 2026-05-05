سيميوني يغير كل شيء.. حتى الفندق!

- قرر دييغو سيميوني تغيير مقر إقامة أتلتيكو مدريد قبل مواجهة أرسنال في نصف نهائي دوري الأبطال، بهدف كسر الارتباط النفسي بالهزيمة السابقة 4-0 في لندن. - سخر سيميوني من تغيير الفندق، مشيراً إلى أنه أرخص، مما أثار تفاعلاً واسعاً، لكنه يعكس اهتمامه بالتفاصيل النفسية والمعنوية للفريق. - يسعى أتلتيكو مدريد لتحسين الأداء الجماعي وقلب المعطيات في مباراة الإياب، بعد التعادل 1-1 في الذهاب، بهدف التأهل إلى النهائي.

في تطور لافت قبل مواجهة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين أتلتيكو مدريد وأرسنال، المقررة مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة لندن، قرر المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني (56 عاماً) تغيير مقر إقامة بعثة الفريق، في خطوة أثارت الكثير من الجدل والتأويلات.

وبحسب تقرير موقع سبورت الفرنسي، اليوم الثلاثاء، فإن أتلتيكو مدريد كان قد أقام في فندق "ماريوت ريغنتس بارك" خلال مباراة الذهاب في لندن، وهي المواجهة التي انتهت بخسارة ثقيلة أمام أرسنال بنتيجة 4-0، في واحدة من أقسى الهزائم الأوروبية في مسيرة سيميوني التدريبية. ومع التحضير لمباراة الإياب، فضّل الجهاز الفني نقل إقامة الفريق إلى فندق "كورتهاوس" شرق لندن، في خطوة وُصفت داخل النادي بأنها تغيير يهدف إلى كسر أي ارتباط نفسي بالهزيمة السابقة، وإعادة تهيئة الأجواء الذهنية للاعبين.

ورغم أن القرار فُسّر في البداية على أنه إجراء لوجستي أو حتى اقتصادي، فإن سيميوني نفسه سخر من الأمر خلال المؤتمر الصحافي، قائلاً: "نحن أفضل مما كنا عليه في أكتوبر، والفندق أرخص، لهذا غيّرنا مكان الإقامة"، وهي تصريحات أثارت تفاعلاً واسعاً بين الصحافيين والجماهير.

ورغم الطابع الهزلي للإجابة، فإن القرار يعكس أيضاً فلسفة سيميوني المعروفة بدقته في التفاصيل واهتمامه بكل ما يتعلق بالتحضير النفسي والمعنوي للفريق، حيث يسعى المدرب الأرجنتيني إلى صنع أجواء جديدة بعيداً عن ذكرى الخسارة الثقيلة في لقاء الذهاب. ويأمل أتلتيكو مدريد أن ينجح في قلب المعطيات خلال مباراة الإياب، مستفيداً من التحسن الملحوظ في الأداء الجماعي، ومحاولة خطف بطاقة التأهل إلى نهائي الأبطال، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.