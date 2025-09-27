- قاد دييغو سيميوني أتلتيكو مدريد للفوز على ريال مدريد بنتيجة 5-2 في ديربي مثير، حيث تألق جوليان ألفاريز بثنائية، وسجل أنطوان غريزمان هدفه الأول بعد غياب طويل. - رغم نشاط أتلتيكو في الميركاتو، اعتمد سيميوني على تشكيلة الموسم الماضي، مما ساهم في إيقاف سلسلة انتصارات ريال مدريد، الذي يعاني من عدم استقرار التشكيلة. - فشل تشابي ألونسو في قيادة ريال مدريد للفوز، حيث تأثر الفريق بظهور جود بلينغهام، مما يهدد صدارة الريال في الدوري الإسباني.

قاد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني (55 عاماً)، فريقه أتلتيكو مدريد إلى إيقاف انتصارات جاره ريال مدريد في الدوري الإسباني، وألحق به الهزيمة الأولى، بعد الفوز في "ديربي" الجولة السابعة من الليغا، اليوم السبت، بنتيجة (5ـ2)، في مباراة كانت مثيرة منذ بداية المواجهة.

وكان كل فريق قادراً على كسب المواجهة، فبعد أن افتتح أتلتيكو النتيجة عبر مدافعه الإسباني روبين لو نورماند (28 عاماً)، عدّل ريال مدريد بفضل الفرنسي كيليان مبابي (26 عاماً) وأضاف الترمي أردا غولر (20 عاماً) الهدف الثاني، ولكن أتلتيكو عاد مجدداً في اللقاء، فسجل النرويجي ألكسندر سورلوث (29 عاماً) الهدف الثاني، وأضاف الأرجنتيني جوليان ألفاريز (25 عاماً) ثنائية، ليفرض نفسه نجماً للمباراة، وخطف الفرنسي أنطوان غريزمان هدف فريقه الخامس في الوقت البديل، محرزاً هدفه الأول بعد أكثر من 20 مباراة.

وكان ريال مدريد قد حقق خمسة انتصارات توالياً في بداية الدوري الإسباني، ولكنه سقط في أول اختبار حقيقي، بعدما نجح سيميوني في قيادة فريقه على نحوٍ جيّد، من خلال التعديلات على التشكيلة، وخاصة من خلال الاعتماد على العناصر التي تألقت الموسم الماضي، فرغم أن فريقه كان الأكثر نشاطاً في الميركاتو الصيفي بصفقات عديدة، فإنّ التشكيلة الأساسية ضمّت ثنائياً جديداً فقط، ويتعلق الأمر بالمدافع السلوفاكي ديفيد هانكو (27 عاماً) والجناح الإسباني نيكو غونزاليس (27 عاماً)، أما بقية العناصر فكانت تنشط مع الفريق منذ الموسم الماضي، وقد دفعت النتائج السلبية، التي تعرّض لها أتلتيكو بداية الموسم، سيميوني للعودة إلى ثوابت الموسم الماضي، مع الإبقاء على الفرنسي أنطوان غريزمان بديلاً.

وفي الأثناء، فقد فشل المدرب الإسباني، تشابي ألونسو (43 عاماً)، في ثاني اختبار حقيقي مع ريال مدريد، بعدما خسر في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة (0-4)، ليقبل فريقه خمسة أهداف هذه المرة حين واجه منافساً قوياً، كما أنّ ثنائية مبابي وغولر لم تكن كافية لحصد انتصار جديد، ذلك أن ظهور النجم الإنكليزي جود بلينغهام أثر في أداء النادي الملكي، الذي لم يكن موفقاً، خاصة في الشوط الثاني، وعدم استقرار التشكيلة أو الخطة من مباراة إلى أخرى أفقد الفريق أسلوب اللعب، الذي يميّزه، إذ استفاد أساساً من الأخطاء التي ارتكبها منافسه دفاعياً للتهديف، دون أن يظهر بمستواه الحقيقي. وقد بات الريال مهدداً بفقدان صدارة ترتيب الدوري الإسباني، كما اتضح أن منظومته الدفاعية تعاني للغاية.