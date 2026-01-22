سيميوني يطلب نجم تشلسي على سبيل الإعارة

- دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، يسعى لضم النجم الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو من تشلسي على سبيل الإعارة فقط، لتجنب دفع 40 مليون يورو. - سيميوني تابع انتقال غارناتشو من مانشستر يونايتد إلى تشلسي، وأرسل كشافًا لتقييم اللاعب، مؤكدًا قدرته على أن يصبح نجمًا في أتلتيكو مدريد. - استراتيجية سيميوني تعتمد على الإعارة لتقييم أداء غارناتشو قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي، معتمدًا على موافقة اللاعب على الشروط المطروحة.

وجه مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الأرجنتيني دييغو سيميوني (55 عاماً) طلباً إلى إدارة النادي من أجل العمل على حسم صفقة النجم الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو الذي يلعب مع تشلسي الإنكليزي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لكنه وضع شرطاً مُباشرة، وهو أن العقد سيكون على سبيل الإعارة فقط.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الأربعاء، أنّ سيميوني تابع قضية رحيل غارناتشو من مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى تشلسي الصيف الماضي، بالإضافة إلى إرسال أحد الكشافين الخاصين بنادي أتلتيكو مدريد إلى العاصمة البريطانية لندن، والذي أكد في تقريره أنّ صاحب الـ21 عاماً لديه الفرصة، لأن يكون أحد نجوم "الروخيبلانكوس" في المستقبل.

وأوضحت أن سيموني تلقى التقرير من كشاف نادي أتلتيكو مدريد، وعمل على دراسته خلال الأيام الماضية، ووجه بعدها طلباً مباشراً إلى إدارة "الروخيبلانكوس"، يحثهم فيها على التحرّك بشكل مباشر من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة مع القائمين على نادي تشلسي الإنكليزي، إلا أنّ المدرب الأرجنتيني وضع شرطاً أساسياً، وهو أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة فقط.

وتابعت أن سبب اشتراط سيميوني حسم الصفقة بصيغة الإعارة يعود إلى معرفة المدرب الأرجنتيني أن إدارة أتلتيكو مدريد لن تدفع في صفقة صاحب الـ21 عاماً ما يقدر بنحو 40 مليون يورو، بالإضافة إلى أن المدير الفني يريد العمل على استغلال الجناح الشاب بشكل مثالي، حتى يظهر قدراته الاستثنائية مع "الروخيبلانكوس" في الموسم المقبل، وبخاصة أن الأرقام التي قدمها حتى الآن مع تشلسي جيدة، لكنها لا ترتقي لدفع مثل هذه المبالغ المالية حتى يتم شراء عقده نهائياً.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أنّ سيميوني يعرف كيف تفكر إدارة نادي أتلتيكو مدريد بشأن الصفقات التي ستكلف مبالغ مالية ضخمة، لذلك يجرى في البداية التعاقد معهم على سبيل الإعارة، وفي حال نجح النجم في تقديم الإضافة إلى "الروخيبلانكوس"، تُفعّل مباشرة شروط العقد الموقع، وحسم الصفقة بشكل نهائي، لكن تبقى موافقة غارناتشو على هذه الشروط التي وضعها المدرب الأرجنتيني.