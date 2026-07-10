سيميوني يطالب أتلتيكو مدريد بصفقتين وبيع 4 نجوم

- يطالب دييغو سيميوني إدارة أتلتيكو مدريد بالتحرك بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، عبر التعاقد مع كانغ إن لي ومورتن هيولماند لتعزيز الفريق للموسم المقبل. - يسعى سيميوني لبيع أربعة لاعبين: تياغو ألمادا، ألكسندر سورلوث، خوسيه ماريا خيمينيز، وماتيو روجيري، لتحقيق أرباح مالية وتوفير مساحة في الرواتب. - يرفض سيميوني التخلي عن جوليان ألفاريز رغم رغبته في الانتقال إلى برشلونة، ويؤكد على أهمية إعادة بناء الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

طالب المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بالعمل على التحرّك بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وحسم صفقتين مع ضرورة بيع أربعة نجوم، من أجل الاستعداد لخوض منافسات الموسم المقبل، الذي يريد فيه "الروخيبلانكوس" المنافسة على حصد الألقاب المحلية والقارية.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الخميس، أنّ سيميوني يريد من إدارة نادي أتلتيكو مدريد حسم صفقة النجم الكوري الجنوبي، كانغ إن لي، الذي يستعد لمغادرة باريس سان جيرمان الفرنسي، والتعاقد مع الدنماركي مورتن هيولماند، الذي يُعد أحد أبرز لاعبي خط الوسط في العالم، بعدما خطف الأنظار إليه بفضل أدائه الموسم المنصرم مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ولا يريد سيميوني استمرار كلّ من: الأرجنتيني تياغو ألمادا، النرويجي ألكسندر سورلوث، الإسباني خوسيه ماريا خيمينيز، والإيطالي ماتيو روجيري في صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الموسم المقبل، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أنّه طلب من إدارة النادي ضرورة العمل على نحو سريع، من أجل بيعهم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إذ سيساهم رحيلهم في تحقيق أرباح مالية وتوفير مساحة في رواتب اللاعبين.

كما يرفض سيميوني فكرة التخلّي عن خدمات الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي سبق أن أعلن في تصريحاته خلال مشاركته مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026، رغبته في خوض تجربة جديدة خلال مسيرته الاحترافية، وتحقيق حُلمه باللعب مع نادي برشلونة الإسباني، الأمر الذي جعل إدارة أتلتيكو مدريد تصدر بياناً رسمياً تذكّر فيه المهاجم، بأنّ لديه عقداً حتى 2030، ومن يريد التعاقد معه قبل ذلك، بأنّ عليه دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 500 مليون يورو.

ويدرك سيميوني أنه بات مُطالباً بإعادة بناء فريق أتلتيكو مدريد بشكلٍ جيد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لأنّ جماهير "الروخيبلانكوس" تطمح إلى رؤية نجومها ينافسون على لقب الدوري الإسباني وكأس الملك، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، والصعود على منصة التتويج بها للمرة الأولى في تاريخ النادي.