سيميوني يصنع ثروة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

- رغم عدم وصول أتلتيكو مدريد لنهائي دوري الأبطال، يواصل النادي تحقيق نجاحات مالية كبيرة، حيث جمع 75.15 مليون يورو هذا الموسم، مع توقعات بزيادة الإيرادات إلى أكثر من 105 ملايين يورو بفضل نظام "قيمة السوق" الجديد. - منذ موسم 2013-2014، حقق أتلتيكو مدريد إيرادات تقارب 935.6 مليون يورو من مشاركاته في دوري الأبطال، مما يعكس استمراريته القوية في الساحة الأوروبية رغم غياب التتويج. - يُظهر الأداء المالي للنادي استقراره وربحيته، حيث تجاوزت إيراداته 100 مليون يورو في مواسم سابقة، مما يجعله من الأندية الأكثر استقراراً في العقد الأخير.

رغم فشل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب خسارته إياباً أمام أرسنال الإنكليزي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء (انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1)، فإن الفريق الإسباني يواصل تحقيق نجاحات مالية لافتة في البطولة القارية، ليُثبت حضوره القوي اقتصادياً خلال حقبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني (56 عاماً).

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، الأربعاء، يُقدَّر دخل النادي هذا الموسم من مشاركته في دوري الأبطال بنحو 75.15 مليون يورو، مع توقعات بارتفاعه إلى أكثر من 105 ملايين يورو بعد إضافة بند "قيمة السوق"، الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وهو نظام جديد يجمع بين عائدات البث التلفزيوني ومعاملات التصنيف والنتائج. ووفقاً للتقرير ذاته، فإن أتلتيكو مدريد جمع ما يقارب 935.6 مليون يورو منذ بداية مشاركاته المتتالية في دوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014، أي خلال 13 موسماً متتالياً، في رقم يعكس الاستمرارية الكبيرة للنادي على الساحة الأوروبية، رغم غياب التتويج باللقب القاري.

وخلال الموسم الحالي فقط، حصل النادي الإسباني على عوائد متنوعة، شملت 18.62 مليون يورو مقابل المشاركة في المرحلة الأولى، و8.4 ملايين نظير الانتصارات، إضافة إلى 700 ألف يورو من التعادل، إلى جانب مكافآت التأهل، إذ نال 6.93 ملايين يورو بفضل ترتيبه في دور المجموعات، ومبالغ إضافية عن الأدوار الإقصائية وصلت إلى 15 مليون يورو بعد بلوغ نصف النهائي.

وتُضاف إلى هذه الأرقام عائدات "قيمة السوق" التي تُحتسَب في نهاية الموسم، والتي رفعت إيرادات النادي في الموسم الماضي إلى أكثر من 84.9 مليون يورو، بعدما تجاوزت حاجز 100 مليون يورو في مواسم سابقة، ما يعكس تطوراً واضحاً في العوائد المالية. ويُظهر هذا الأداء أن أتلتيكو مدريد، رغم إخفاقه في حصد لقب دوري الأبطال (بلغ النهائي ثلاث مرات)، يُعد واحداً من أكثر الأندية استقراراً وربحية في البطولة خلال العقد الأخير، بفضل حضوره المستمر وبلوغه أدواراً متقدمة بشكل متكرر.