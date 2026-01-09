سيميوني والمناوشات مع فينيسيوس: فلورينتينو بيريز سيطردك

- شهدت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مناوشات بين دييغو سيميوني وفينيسيوس جونيور، حيث قال سيميوني لفينيسيوس إن فلورنتينو بيريز سيطرده، مما أثار جدلاً واسعاً. - في المؤتمر الصحافي، رفض سيميوني التعليق على الحادثة، مشيراً إلى أن ما يحدث في الملعب يبقى هناك، بينما رد فينيسيوس بصورة ساخرة على إنستغرام. - علق تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، على الحادثة معبراً عن استيائه من سلوك سيميوني، مؤكداً على أهمية احترام المنافسين في الملعب.

شهدت المواجهة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مناوشات بين دييغو سيميوني وفينيسيوس جونيور خلال خروج الأخير من أرض الملعب إثر استبداله من مدرب النادي الملكي تشابي ألونسو، وذلك خلال قمة الدور نصف النهائي لبطولة السوبر الإسباني أمس الخميس.

والتقطت كاميرا مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي لبطولة السوبر الإسباني مناوشات وحديثاً خاصاً بين مدرب الأتلتي الأرجنتيني دييغو سيميوني، ومهاجم النادي الملكي البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال خروج الأخير من أرض الملعب في الدقيقة 81، ودخول التركي أردا غولر بدلاً منه، إذ وبحسب لقطات أظهرتها محطة موفيستار+، فإن سيميوني قال لفينيسيوس "فلورنتينو بيريز سيطردك. تذكر أنه سيطردك".

Diego Simeone told Vinicius Jr during the game:



"Vini, Vini… Florentino is going to get rid of you, remember I told you!" 😭😭😭

pic.twitter.com/q6Bgz4pg4c — Footy Humour (@FootyHumour) January 8, 2026

وسأل الصحافيون مدرب فريق أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي خسرها (2-1)، عن الحادثة مع فيينسيوس جونيور، فرد قائلاً: "ليس لدي ما أقوله لأن ما يحدث في الملعب يبقى هناك، ليس لدي أي تعليق"، وبسؤاله عن الكلمات التي قالها بالتحديد لمهاجم ريال مدريد، قال سيميوني "لا أتذكر. ذاكرتي ضعيفة".

في المقابل، اكتفى مهاجم نادي ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور بالرد على ما قاله سيميوني بصورة له نشرها عبر حسابه في إنستغرام بعد المواجهة أرفقها بجملة: "لقد خسر مباراة إقصائية أخرى"، فيما كان مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو قد علق أيضاً هذه الحادثة في المؤتمر الصحافي بعد المباراة وقال "إنه ليس مثالاً للرياضي الجيد. أولاً أنا أحاول أن أكون محترماً مع لاعبي الفريق المنافس ولا أتحدث معهم عادة. عندما سمعت ما قاله له، زاد استيائي منه. إنه ليس مثالاً للرياضي الجيد، ولا يمكن أن يكون كل شيء مقبولاً. يجب احترام المنافس، وما يحدث على أرض الملعب له حدوده".