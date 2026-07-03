سيمون يتجاوز رقم زينغا القياسي في كأس العالم

حطم حارس مرمى أتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا، أوناي سيمون (29 عاماً)، الرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات دون اهتزاز شباكه في نهائيات كأس العالم، بعدما حافظ على نظافة شباكه طوال 519 دقيقة متتالية، في سلسلة بدأت خلال مونديال قطر 2022 وتواصلت في النسخة الحالية، وفق ما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الجمعة.

ومنذ انطلاق كأس العالم، لم يستقبل المنتخب الإسباني (لاروخا) أي هدف في أربع مباريات توالياً. وفي لقاء الخميس أمام منتخب النمسا بقيادة المدرب رالف رانغنيك، حجز حارس مرمى أتلتيك بلباو مكاناً في تاريخ كأس العالم بتحطيمه الرقم القياسي لأطول فترة لعب دون تلقي أي هدف، والذي كان مسجلاً سابقًا باسم الإيطالي والتر زينغا (517 دقيقة) منذ عام 1990.

ولعب سيمون 519 دقيقة من دون تلقي أي هدف، باستثناء ركلات الترجيح، إذ كان آخر من هز شباكه اللاعب آو تاناكا في الدقيقة 51 من فوز اليابان على إسبانيا 2-1، خلال المباراة الثالثة في دور المجموعات. ولاحقاً، في دور الـ16 من نسخة 2022، انتهت مواجهة إسبانيا والمغرب بالتعادل 0-0، قبل أن يخسر "لاروخا" بركلات الترجيح (3-0).

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وشارك سيمون في 39 دقيقة أمام اليابان، و120 دقيقة أمام المغرب (كلا المباراتين تعودان إلى عام 2022)، وأربع مباريات كاملة (90 دقيقة) أمام الرأس الأخضر، والسعودية، وأوروغواي، والنمسا في عام 2026، ويمكنه أن يحسن رقمه في بقية مباريات كأس العالم، حين تواجه إسبانيا منتخب البرتغال في ثمن النهائي.