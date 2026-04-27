سيمونز يُريد الخروج من توتنهام ونادٍ إنكليزي طوق نجاته

يبحث النجم الهولندي، تشافي سيمونز (23 عاماً)، عن طريقة للخروج من نادي توتنهام الإنكليزي، الذي عانى معه موسماً سيئاً للغاية، وبخاصة أن الفريق اللندني أصبح مُهدداً بالهبوط إلى منافسات دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب).

وذكرت صحيفة التلغراف الهولندية، أمس الأحد، أن تشافي سيمونز يُريد الخروج من نادي توتنهام في سوق الانتقالات الصيفية، لأنه بات يعلم جيداً هبوط أسهمه في القيمة السوقية للنجوم إلى 45 مليون يورو، حيث سيكون صانع الألعاب حراً باختيار أي فريق يُريده في "الميركاتو"، في حال هبط الفريق اللندني إلى دوري الدرجة الأولى في إنكلترا.

وأوضحت أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تراقب وضعية تشافي سيمونز في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما أصبح مسؤولو "الشياطين الحُمر" يعملون على وضع قائمة خاصة، من أجل حسم الصفقات في "الميركاتو"، قبل بداية الموسم القادم، الذي سيعود فيه الفريق مرة أخرى إلى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد غياب لعدة سنوات.

وتابعت الصحيفة أن تشافي سيمونز يعتبر مانشستر يونايتد طوق نجاته فعلياً، لأن إدارة الفريق الإنكليزي ترى في الموهبة الهولندية خياراً مثالياً في خط الوسط، نظراً إلى الموهبة الكبرى التي يتمتع بها، وقدرته على قراءة المواجهات فنياً، بالإضافة إلى أن القائمين على "الشياطين الحُمر"، لن يجدوا مشكلة نهائياً في دفع مبلغ 45 مليون يورو نهائياً.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن تشافي سيمونز يريد البقاء في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، ويرفض فكرة الذهاب إلى أي نادٍ أوروبي، الأمر الذي يجعل مانشستر يونايتد الخيار المثالي للموهبة الشابة، في حال أراد المنافسة على الألقاب، بالإضافة إلى المشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم القادم.