- أشاد ميكائيل سيلفستر بالتنظيم الاستثنائي لكأس العالم تحت 17 عاماً "قطر 2025"، مشيراً إلى الجودة العالية للمباريات والمنافسات القوية بين 48 منتخباً، مما يعكس التميز في التنظيم والروح الرياضية للاعبين. - أكد سيلفستر على التنظيم الدقيق للبطولة، بدءاً من الملاعب الحديثة والبنية التحتية المتطورة، مما يساهم في استعداد اللاعبين وتألقهم على الساحة العالمية، مشيداً بالخدمات المقدمة للضيوف. - أشار سيلفستر إلى تجربة قطر الناجحة في استضافة كأس العالم 2022، معرباً عن سعادته بمنح قطر حق استضافة البطولة، مما يعزز التزامها بتنمية اللاعبين الناشئين ومكانتها كوجهة رياضية عالمية.

أشاد أسطورة كرة القدم ميكائيل سيلفستر (48 عاماً) بالتجربة الكروية الاستثنائية والتميز في التنظيم الذي تشهده كأس العالم تحت 17 عاماً "قطر 2025". ويوجد المدافع الدولي الفرنسي السابق، الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، والذي شارك في أكثر من 400 مباراة مع مانشستر يونايتد وأرسنال وإنتر ميلان، وغيرها من الأندية الشهيرة في العالم، حالياً في قطر، لمتابعة النسخة التاريخية من مونديال الناشئين، والتي تشهد مشاركة 48 منتخباً، وذلك لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم.

وقال سيلفستر، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، اليوم الأحد: "نشهد مباريات بجودة عالية، مع منافسات قوية، ولاعبين يتحلون بالروح الرياضية، ويقدمون أداءً رائعاً. تشكل مرحلة المجموعات ضغطاً حقيقياً في المباريات، ونشاهد مستويات جودة استثنائية، مع نخبة من اللاعبين الناشئين، الذين يلفتون الأنظار على أرض الملعب". ونوّه سيلفستر بالتنظيم السلس للبطولة، الذي حاز على إعجابه، منذ وصوله إلى دولة قطر.

وتابع: "لفت انتباهي التنظيم الدقيق لجميع جوانب البطولة، بدءاً من الملاعب الحديثة والبنية التحتية المتطورة في قطر. ولا يسعني سوى القول إن مستوى التنظيم رائع، خاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة للضيوف مثلي. كل هذا انعكس إيجاباً على اللاعبين، الذين يبدون في كامل الاستعداد، والتركيز التام في اللعب، وهو ما يمكّنهم من التألق على الساحة العالمية". ومع الأخذ في الاعتبار تجربته في حضور مباريات في كأس العالم "قطر 2022"، قال سيلفستر: "إن قطر ما زالت تثبت كفاءة لا مثيل لها، في استضافة البطولات الكبرى".

وأضاف: "خلال كأس العالم 2022، تمكنا من مشاهدة أكثر من مباراة في عدة ملاعب مختلفة خلال اليوم الواحد، في تجربة تميزت بالسهولة والسلاسة شملت الاستادات الحديثة والتنقل بينها، والبنية التحتية المتطورة. وعندما مُنحت قطر حق استضافة كأس العالم تحت 17 عاماً، شعرت بكثير من السعادة، لأن البطولة توفر فرصة ثمينة لجميع اللاعبين". وتقام مباريات البطولة على ثمانية ملاعب حديثة بمجمع المسابقات في "أسباير زون"، ويؤكد الحدث العالمي للناشئين التزام قطر الثابت بتنمية اللاعبين الناشئين، كما يعزز إرثها الرياضي المتنامي، ومكانتها الرائدة كوجهة رياضية مفضلة على مستوى العالم.