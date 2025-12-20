سيلفا يعود إلى أوروبا عبر بوابة بورتو: تحدي المونديال في سن 41 عاماً

- عاد تياغو سيلفا إلى بورتو بعد فترة قصيرة مع فلامنغو، موقّعاً عقداً حتى نهاية الموسم مع خيار التمديد، ليؤكد أن العزيمة والخبرة تمنح فرصاً جديدة للمنافسة في سن 41 عاماً. - اختار سيلفا العودة إلى أوروبا ليكون قريباً من عائلته، معززاً طموحه في المشاركة بتحديات جديدة قبل مونديال 2026، مستفيداً من خبرته لتعزيز دفاع بورتو. - يمثل التعاقد مع سيلفا فرصة لبورتو لدمج الشباب والخبرة، حيث يسعى النادي لتحقيق نجاحات محلية وأوروبية، بينما يترقب الجمهور أداء أحد أعظم المدافعين.

أعلن نادي بورتو عودة المدافع تياغو سيلفا إلى صفوفه بعد أن أنهى مسيرته القصيرة مع فلامنغو البرازيلي. وجاء توقيع العقد الجديد بسرعة كبيرة، إذ لم يمضِ سوى ثلاثة أيام على إعلان رحيله عن النادي البرازيلي حتى وقَّع مع الفريق البرتغالي عقداً إلى نهاية الموسم، مع خيار التمديد سنة إضافية، ليثبت سيلفا في سن 41 عاماً أن العزيمة والخبرة يمكن أن تمنح اللاعب فرصة جديدة للمنافسة على أعلى المستويات.

واختار سيلفا بورتو أن يعود إلى قارة أوروبا مستنداً إلى رغبته في الاقتراب من عائلته، إذ يعيش ولداه ياغو وإيساغو في إنكلترا، حيث ينتميان لفرق الشباب لتشلسي. وعززت هذه الخطوة طموحه للمشاركة في تحديات جديدة، لا سيما مع قرب مونديال 2026، إذ يسعى اللاعب المخضرم لتقديم خبرته الكبيرة على مستوى الأندية الأوروبية قبل الاستحقاق العالمي.

وشارك سيلفا مع بورتو قبل 20 عاماً في بداية مشواره الأوروبي حين كان جزءاً من الرديف، ليستغل النادي البرتغالي خبرته الطويلة لتعزيز خط دفاع الفريق الذي يتصدر الدوري المحلي، مع طموح الوصول إلى منصات التتويج الأوروبية. ويعكس هذا التعاقد رغبة بورتو في مزيج من الشباب والخبرة مع لاعب يعرف جيداً أجواء المنافسات الأوروبية.

وتسعى إدارة بورتو من خلال عودة تياغو لتقوية الدفاع وتوجيه اللاعبين الشباب، مستفيدة من خبرته التي امتدت عبر مسيرة استثنائية شملت باريس سان جيرمان وميلان وأندية بارزة أخرى. ويظل تياغو سيلفا نموذجاً للقوة البدنية والانضباط التكتيكي، ما يمنحه قدرة على منافسة اللاعبين الأصغر سناً، بل وقيادة الفريق إلى مستويات أعلى.

ويترقب جمهور كرة القدم الأوروبي والعالمي عودة سيلفا، إذ يمثل هذا التعاقد فرصة لمتابعة أحد أعظم المدافعين في العصر الحديث وهو يعود إلى منصة أوروبا الكبرى، ليضع سيلفا أمام نفسه تحدياً جديداً، ليس فقط للمشاركة مع بورتو، بل أيضاً لإثبات أن العمر مجرد رقم عندما تجمع الخبرة مع الرغبة في النجاح.

ويستعد تياغو سيلفا لموسم حافل بالتحديات وعينه على الدوري البرتغالي ومنافسات الأندية الأوروبية، ورسم طريقه نحو المونديال المقبل، ليواصل كتابة فصل جديد من مسيرة طويلة زينتها الإنجازات والألقاب.