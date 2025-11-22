سيطرة مغربية على جوائز الاتحاد الأفريقي

- شهدت الرباط الحفل السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث تألقت المغرب بفوزها بست جوائز من أصل 13، منها جائزة أفضل لاعب أفريقي لأشرف حكيمي وأفضل حارس مرمى لياسين بونو. - سيطرت الرياضة النسائية المغربية على الجوائز، حيث فازت غزلان الشباك بجائزة أفضل لاعبة أفريقية، وضحى المدني بجائزة أفضل لاعبة شابة، مما يعكس تطور الكرة النسائية في المغرب. - نجاح الكرة المغربية لم يكن صدفة، بل نتيجة بنية تحتية قوية، تخطيط سليم، وأكاديميات متخصصة، مما ساهم في إقبال الشباب على اللعبة وتحقيق إنجازات دولية.

احتضنت العاصمة المغربية الرباط، الأربعاء الماضي، الحفل السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بحضور شخصيات رياضية عديدة، على غرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي، ورئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، ورئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، إلى جانب رؤساء الاتحادات الكروية في القارة السمراء، والكثير من النجوم والرياضيين الأفارقة.

وكان أبرز الملاحظات في هذا الحفل الخاص بجوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025 هي السيطرة المغربية اللافتة، فردياً وجماعياً، إذ تُوّج لاعب باريس جيرمان أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب أفريقي، بعد منافسة شرسة مع نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، وحصل لاعب الهلال السعودي ياسين بونو على جائزة أفضل حارس مرمى، وفاز لاعب واتفورد الإنكليزي عثمان معما على جائزة أفضل لاعب شاب، وحصل منتخب المغرب تحت 20 عاماً على جائزة أفضل منتخب للرجال، بعد تتويجه بكأس العالم للشباب، لأول مرة في تاريخه.

وبدورها كانت الرياضة النسائية المغربية حاضرة بقوة، وسيطرت هي الأخرى على أغلب الجوائز من خلال حصول لاعبة الهلال السعودي غزلان الشباك على جائزة أفضل لاعبة أفريقية، بعد تألقها اللافت مع "لبوءات الأطلس" وناديها السعودي، وهي أول لاعبة مغربية تحصد جائزة الحذاء الذهبي القاري في مناسبتين. كما فازت لاعبة الجيش الملكي المغربي ضحى المدني بجائزة أفضل لاعبة أفريقية شابة للمرة الثانية على التوالي.

ومِن ثمّ، فقد تمكنت الكرة المغربية من الحصول على ست جوائز من أصل 13 جائزة تم تسليمها في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. ولا شك في أن هذه السيطرة لم تكن وليدة الصدفة، بل تحققت بفضل إنجازات استثنائية قارياً ودولياً قفزت بالكرة المغربية إلى مصاف البلدان الكبيرة والمتقدمة في عالم الساحرة المستديرة.

وهذه الإنجازات الرياضية، التي طاولت كل الفئات العمرية لم تكن لتتحقق، لولا توفر الشروط الأساسية لتحقيقها، لعل أولها وأهمها البنية التحتية والملاعب، والتجهيزات الرياضية الأساسية لممارسة لعبة كرة القدم، وبعدها يأتي التخطيط السليم والبرمجة القصيرة والطويلة المدى، علاوة طبعاً على رصد الإمكانات المالية الضرورية، وإنشاء الأكاديميات الخاصة بتكوين الشبان، وتعيين الكفاءات الفنية والتدريبية، بعيداً عن الصداقات والولاءات والمحسوبية، دون أن ننسى ملاعب الأحياء، التي تشجّع الشبان على ممارسة كرة القدم، وهو ما لاحظته خلال زيارتي الأخيرة للرباط، على هامش جوائز الاتحاد الأفريقي، إذ تنتشر في كامل أرجاء العاصمة المغربية كغيرها من المدن الأخرى بمواصفات عالمية، وتشهد إقبالاً غير مسبوق من الفئات السنية المختلفة، التي تحلم بالنجومية، وترى أنها تستطيع أن تكون في يوم من الأيام أشرف حكيمي، وياسين بونو، ومرابط، وزياش، وأوناحي.

وأحدث نجاح كرة المغربية في السنوات الماضية، وخصوصاً بعد التألق والوصول إلى المربع الذهبي في مونديال قطر 2022، ثورة حقيقية ساهمت في إقبال منقطع النظير على لعبة كرة القدم من الشباب المغربي، وتضاعف شغف المغاربة باللعبة، ليتضاعف معها عدد الأكاديميات والمدارس الخاصة بتكوين واكتشاف اللاعبين، ليكبر الحلم يوماً بعد يوم، ويتحول ما كان يعتبر إعجازاً ومستحيلاً إلى واقع حقيقي، طالما أن العمل والاجتهاد والتخطيط الجيد والسليم وبقية عناصر النجاح متوفرة بشكل لا ريب فيه.