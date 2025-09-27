سيسيه يستبعد أبرز نجوم منتخب ليبيا قبل تصفيات المونديال

- أعلن أليو سيسيه، مدرب منتخب ليبيا، عن قائمة اللاعبين لمواجهتي جزر الرأس الأخضر وموريشيوس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مع استبعاد مفاجئ للثنائي المخضرم حمدو الهوني ومؤيد اللافي وسط شائعات متضاربة. - تضمنت القائمة خمسة محترفين بارزين، منهم ثلاثة من النادي الأفريقي التونسي، ولاعب القادسية الكويتي، ولاعب النجم الساحلي التونسي، بينما غاب المعتصم بالله المصراتي ودانييل الفاضلي. - رغم تعقيد الحسابات، يملك منتخب ليبيا فرصة التأهل المباشر لكأس العالم، مستنداً إلى نتائجه الإيجابية السابقة ضد أنغولا وإسواتيني.

أعلن المدير الفني لمنتخب ليبيا، السنغالي أليو سيسيه (49 عاماً)، القائمة الخاصة بمواجهتَي الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، أمام منتخبَي جزر الرأس الأخضر وموريشيوس. وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة بقراره الاستغناء عن خدمات الثنائي المخضرم؛ حمدو الهوني (31 عاماً) ومؤيد اللافي (29 عاماً)، لأسباب لا تزال متضاربة في ظلّ انتشار الشائعات.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم السبت، قائمة المنتخب المعنية بالمواجهتَين الحاسمتَين في سباق التأهل، وضمت خمسة محترفين بارزين، جاء في مقدمتهم ثلاثة لاعبين من النادي الأفريقي التونسي، وهم فهد المسماري وعلي يوسف وأسامة الشريمي، إلى جانب لاعب القادسية الكويتي، محمد صولة، ولاعب خط وسط النجم الساحلي التونسي، نور الدين القليب.

كما تواصل غياب عدد من المحترفين، أبرزهم لاعب خط وسط هيلاس فيرونا الإيطالي، المعتصم بالله المصراتي، الذي أعلن اعتزاله اللعب دولياً قبل أشهر، رغم محاولات اتحاد الكرة ثنيه عن قراره، إضافة إلى لاعب هامبورغ الألماني، دانييل الفاضلي. وفي المقابل، برزت أسماء محلية جديدة، مثل لاعب الاتحاد الليبي، أحمد البيزي، ومدافع الأهلي طرابلس، عبد الله الحوتي، إلى جانب مهاجم التحدي، إسلام الغناي.

ويدرك أليو سيسيه أهمية الاستحقاقَين المقبلَين، إذ إنّ منتخب ليبيا ما زال يملك فرصة بلوغ كأس العالم 2026 مباشرة، وإن كانت الحسابات تبدو معقدة على الورق، إلّا أن واقع الملعب قد يفتح آفاقاً مختلفة. غير أن الثابت أنه لا خيار أمام لاعبي "فرسان المتوسط" سوى الفوز، بداية من مواجهة جزر الرأس الأخضر في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ثم لقاء موريشيوس في الـ 13 من الشهر نفسه.

ويستمد منتخب ليبيا ثقته قبل الموعدَين المرتقبَين من نتائجه الإيجابية في الجولتَين الماضيتين من التصفيات، بعدما حقق فوزاً ثميناً خارج الديار على حساب منتخب أنغولا، قبل أن يؤكد عودته القوية بانتصار آخر أمام إسواتيني، ليحافظ بذلك على حظوظه في سباق التأهل إلى مونديال 2026.