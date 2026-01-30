سيرينا ويليامز لا تستبعد عودتها إلى ملاعب التنس

- سيرينا ويليامز، نجمة التنس الأميركية، لم تنفِ بشكل قاطع إمكانية عودتها للملاعب بعد غيابها منذ بطولة أميركا المفتوحة 2022، مما أثار التكهنات حول عودتها المحتملة. - أُدرج اسم سيرينا في برنامج اختبارات مكافحة المنشطات في ديسمبر، مما يعزز الشائعات حول عودتها، رغم نفيها السابق، حيث يتطلب الانضمام للبرنامج تقديم معلومات دقيقة عن مكان وزمان وجودها. - فينوس ويليامز، شقيقة سيرينا، عادت للمنافسات في 2023 بعد غياب طويل، مما يثير التساؤلات حول إمكانية عودة سيرينا أيضًا.

أعادت نجمة التنس الأميركية سيرينا ويليامز (44 سنة)، إلى الواجهة فرضية عودتها إلى الملاعب بعد عدم نفي الأمر نهائياً، وهي النجمة الغائبة عن المنافسات منذ مشاركتها في بطولة أميركا المفتوحة للتنس في عام 2022. وشاركت سيرينا ويليامز في برنامج "توداي" التلفزيوني، مساء أمس الخميس، وردت على سؤال خاص عما إذا كانت تفكر في العودة إلى ملاعب التنس، فردت اللاعبة الأميركية: "أنا أستمتع بوقتي حالياً. ليس هذا جواباً قاطعاً. لا أعرف، سأنتظر وأرى ما سيحدث". وعن عودتها إلى برنامج اختبارات المنشطات، أضافت: "هل عدتُ فعلاً؟ لم أكن أعرف إن كنتُ قد استُبعدت. اسمعوا، لا أستطيع مناقشة هذا الأمر".

ولم تشارك ويليامز المتوجة بـ23 لقباً في بطولات الغراند سلام الفردية، وهي أم لطفلين، في أي دورة منذ خسارتها في الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة في عام 2022، فيما أُدرج اسمها ضمن برنامج اختبارات مكافحة المنشطات في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما أثار الشائعات، قبل أن تنفي عودتها إلى الملاعب من جديد.

وكانت شقيقتها الكبرى فينوس ويليامز قد شاركت في بطولة أستراليا المفتوحة المقامة حالياً في ملبورن، وهي في الخامسة والأربعين من عمرها، بعد حصولها على بطاقة دعوة، لكن مغامرتها انتهت عند حدود الدور الأول، كما شاركت في دورتي أوكلاند وهوبارت بعد عودتها إلى ملاعب الكرة الصفراء في يوليو/تموز الماضي، بعد غياب دام عامين تقريباً.

وعن مسألة انضمام ويليامز إلى برنامج اختبارات المنشطات، شرح المصنف أول عالمياً سابقاً وهو معلق رياضي حالي جيم كوريير، علاقة الانضمام مع اللعب الاحترافي وقال: "بمجرد انضمامهم، يُطلب منهم تقديم معلومات حول مكان وزمان وجودهم لتقديم العينات. كما يخضعون لاختبارات لمدة ستة أشهر قبل السماح لهم بالعودة إلى المنافسات. لن يُدرج أي شخص في هذه القائمة لا ينوي اللعب على المستوى الاحترافي، وخصوصاً من يملك خبرة واسعة مثل سيرينا ويليامز. نفت سيرينا في وقت سباق عودتها، لكني أعتقد أنه ما لم تتعرض لإصابة، فلا شك أنها ستلعب في مكان ما في وقت ما وتعود".