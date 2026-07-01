سيرينا ويليامز تودّع ويمبلدون مبكراً بعد عودة بعمر الـ44 عاماً

- عادت سيرينا ويليامز إلى بطولة ويمبلدون بعد توقف أربع سنوات، لكنها خسرت في الدور الأول أمام الأسترالية مايا جوينت، لتظل ثاني أفضل لاعبة في تاريخ الغراند سلام بـ23 لقبًا. - بدأت البولندية إيغا شفيونتيك حملة الدفاع عن لقبها بفوز صعب على الأميركية تايلور تاونسند، بينما تأهلت الكازاخية إيلينا ريباكينا بصعوبة، وغادرت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا البطولة. - في منافسات الرجال، تأهل الألماني ألكسندر زفيريف والأسترالي أليكس دي مينور، بينما خرج الأميركي بن شيلتون بعد خسارته أمام الفنلندي أوتو فيرتانن.

ودّعت النجمة الأميركية سيرينا ويليامز بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة دورات الغراند سلام على الملاعب العشبية، اليوم الثلاثاء، من الدور الأول بعد خسارتها أمام الأسترالية الشابة مايا جوينت (20 عاماً)، عقب عودة اللاعبة المخضرمة إلى المنافسات إثر توقف طويل دام أربع سنوات.

وقررت سيرينا ويليامز (44 عاماً)، التوقف عن ممارسة التنس والاعتزال في عام 2022 بعد بطولة أميركا المفتوحة، لكنها وبشكلٍ مفاجئ عادت إلى الواجهة مؤخراً وشاركت في ويمبلدون لرغبتها في اللعب أمام ابنتها، إلا أنّها خسرت في المباراة الأولى أمام جوينت بمجموعتين لواحدة بواقع 3-6 و7-6 (8-7) و3-6 خلال ساعتين و25 دقيقة، لتبقى البطلة الأميركية السابقة ثاني أفضل لاعبة تحقيقاً للألقاب في تاريخ الغراند سلام (23) بفارق نجمة واحدة عن الأسترالية ماغريت كورت.

في المقابل استهلت اللاعبة البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الثالثة عالمياً، حملة الدفاع عن لقبها في بطولة ويمبلدون، بفوزٍ صعبٍ على الأميركية تايلور تاونسند التاسعة والسبعين 6-1 و2-6 و6-3 خلال ساعتين ودقيقتين كي تحجز مقعدها في الدور الثاني، لتضرب صاحبة الـ26 عاماً موعداً في الدور الثاني مع التشيكية كارولينا بليشكوفا الثالثة والسبعين.

وعانت الكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثانية بين اللاعبات المحترفات، للتأهل هي الأخرى أمام الفرنسية لويس بواسون الـ154 عالمياً، بعدما أنهت اللاعبة المتوجة بلقب ويمبلدون في عام 2022 اللقاء بواقع 6-4 و1-6 و6-3، في الوقت الذي غادرت فيه الثامنة عالمياً الأوكرانية إيلينا سفيتولينا البطولة على يد مواطنتها داريا سنيغو، بعد الخسارة بمجموعتين نظيفتين 5-7 2-6، كما غادرت الكرواتية دونا فيكيتس الـ34 على يد الأميركية أشلين كروغر (المصنفة 102).

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وعلى صعيد الرجال بلغ الألماني ألكسندر زفيريف الدور الثاني بفوزه على البلجيكي ألكسندر بلوكس بواقع 6-4 و6-7 (8-10) و7-6 (7-5) و7-6 (7-0)، وسار على خطاه الأسترالي أليكس دي مينور الخامس والأميركي تايلور فريتس السادس بعد فوزهما على الأرجنتيني رومان أندريس بوروتشاغا 7-6 (7-5) و6-1 و6-0 والصربي دوشان لايوفيتش 6-3 و6-4 6-3 توالياً، بينما غادر الأميركي الآخر بن شيلتون الخامس عالمياً مبكراً بسقوطه أمام الفنلندي أوتو فيرتانن الـ140 بنتيجة 4-6 و6-3 و7-6 (10-8) و2-6 و6-7 (9-11).