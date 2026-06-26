- عادت سيرينا ويليامز، الفائزة ببطولة ويمبلدون سبع مرات، للمشاركة في البطولة بعد غياب أربع سنوات، حيث ستواجه الأسترالية مايا جوينت في الدور الأول لفردي السيدات. - حصلت سيرينا على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة، وستشارك أيضاً في منافسات الزوجي مع شقيقتها فينوس ويليامز، مما يعكس عودتها القوية لعالم التنس. - رغم خسارتها في الدور الأول في ويمبلدون 2022، تسعى سيرينا لتحقيق فوز جديد في البطولة، مؤكدة قدرتها على تقديم أداء مميز في البطولات الكبرى.

عادت النجمة الأميركية، سيرينا ويليامز (44 سنة)، إلى بطولة ويمبلدون المفتوجة للتنس بعد أربع سنوات من الغياب، وهي التي ستُنافس الأسترالية الشابة، مايا جوينت (20 سنة)، في الدور الأول من البطولة البريطانية فئة فردي السيدات.

وحصلت الأميركية، سيرينا ويليامز (44 سنة)، المُتوجة خلال مسيرتها بلقب بطولة ويمبلدون سبع مرات، على بطاقة دعوة لتشارك في البطولة المقامة على الملاعب العشبية، والتي ستشارك فيها أيضاً في منافسات فئة الزوجي مع شقيقتها، فينوس ويليامز، التي بلغت عامها الـ46 الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك في إطار عودة سيرينا ويليامز إلى عالم التنس، والتي بدأت بمباراتَين تحضيريتَين في فئة الزوجي، لكنها انطلقت بقوة يوم الأحد الماضي عندما أعلن نادي عموم إنكلترا أن سيرينا ستلعب مباريات فردية، ولم تلعب سيرينا أي مباراة في فئة فردي منذ خسارتها في الدور الثالث أمام أيلا تومليانوفيتش في بطولة أميركا المفتوحة عام 2022.

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وكانت نجمة التنس الأميركية أكدت بعد خوضها مباراتها الأخيرة بأنها لا ترغب في استخدام كلمة "اعتزال"، مشيرة إلى أنها "تتطور" بعيداً عن التنس، وكان آخر ظهور لويليامز في بطولة ويمبلدون عام 2022، عندما ودعت المنافسات من الدور الأول بعد خسارتها أمام الفرنسية هارموني تان، التي كانت تحتل حينها المركز 115 عالمياً.

وستبدأ ويليامز رحلتها الجديدة في بطولة ويمبلدون يوم الثلاثاء المقبل في 30 يونيو/حزيران في مواجهة اللاعبة الأسترالية، إذ ستُحاول تحقيق أول فوز لها بعد أربع سنوات من الغياب وتأكيد أنها ما زالت قادرة على تقديم المستوى المُميز الذي لطالما أبهر الجماهير في ملاعب التنس في مختلف البطولات العالمية وخصوصاً في فئة الغراند سلام.