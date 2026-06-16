- تلقت الشقيقتان سيرينا وفينوس ويليامز دعوة خاصة للمشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس، حيث ستشاركان في فئة الزوجي بعد انقطاع طويل عن المنافسات. - حققت الشقيقتان 14 لقباً في بطولات الغراند سلام للزوجي، وفازتا بلقب ويمبلدون ست مرات، بينما عادت سيرينا مؤخراً للمنافسات بعد غياب 1375 يوماً. - رغم تكهنات حول مشاركتها في منافسات الفردي، لم تُدرج سيرينا في قائمة اللاعبات الحاصلات على بطاقات الدعوة، مما يجعلها تعتمد على هذه البطاقات للمشاركة.

تلقت النجمتان الشقيقتان سيرينا (44 سنة) وفينوس ويليامز (46 سنة)، دعوة خاصة للمشاركة في منافسات بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس (رابع بطولات الغراند سلام الكبيرة هذا الموسم)، بحسب وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء.

وستُشارك الشقيقتان ويليامز في فئة الزوجي بمنافسات بطولة ويمبلدون البريطانية، بعد أن استأنفتا مسيرتيهما إثر انقطاع طويل، إذ عادت فينوس في صيف عام 2025، فيما جاءت عودة سيرينا في دورة كوينز كلوب، أوائل شهر يونيو/حزيران الحالي. وحققت الشقيقتان 14 لقباً في بطولات الغراند سلام للزوجي، كما فازتا بلقب بطولة ويمبلدون معاً ست مرات، كان آخرها في عام 2016.

وشاركت فينوس في بعض مباريات الفردي منذ عودتها إلى الملاعب، لكن شقيقتها الصغرى لم تشارك حتى الآن إلا في منافسات الزوجي. وبعد غياب دام 1375 يوماً، عادت سيرينا إلى المنافسات إلى جانب الشابة الكندية فيكتوريا مبوكو (19 عاماً)، حيث حققتا معاً فوزاً في مباراة واحدة، قبل أن يضطر الثنائي إلى الانسحاب لاحقاً بسبب إصابة اللاعبة الكندية، وذلك خلال منافسات بطولة "آت أس بي سي" البريطانية التحضيرية لبطولة ويمبلدون.

في المقابل، من المقرر أن تشارك سيرينا، المتوجة بـ 23 لقباً فردياً في البطولات الأربع الكبرى، في ثاني بطولة لها منذ عودتها، وذلك برفقة التشيكية كارولينا موخوفا في برلين (500 نقطة). وبعد تكهنات أشارت إلى احتمال مشاركتها في منافسات الفردي ببطولة ويمبلدون التي تنطلق في الـ29 من الشهر الجاري، لم تحضر النجمة الأميركية في قائمة اللاعبات الحاصلات على بطاقات الدعوة بهذه الفئة. ومع غيابها الطويل عن المنافسات، لا تملك سيرينا تصنيفاً يضمن لها المشاركة المباشرة في البطولات الكبرى، ما يجعلها مضطرة للاعتماد على بطاقات الدعوة من أجل خوض المنافسات.