سيرجيو راموس يطرق أبواب البريمييرليغ عبر نادٍ عريق

- سيرجيو راموس، المدافع الإسباني المخضرم، يبحث عن تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد رحيله عن مونتيري المكسيكي، وسط اهتمام مانشستر يونايتد بضمه لتعزيز خط دفاعه. - راموس، الذي يتمتع بخبرة تتجاوز العقدين في البطولات الكبرى، يفضل البقاء في أوروبا رغم العروض المغرية من الولايات المتحدة والسعودية، ويعتبر الدوري الإنجليزي وجهته المثالية. - من المتوقع أن يحسم راموس قراره قريباً، حيث يسعى لخوض تحدٍ جديد في إنجلترا، مستفيداً من خبرته وقدرته على قيادة الدفاع.

يطرق المدافع الإسباني سيرجيو راموس (39 عاماً)، أبواب "البريمييرليغ"، بعد مسيرة طويلة أمضاها بين إشبيلية وريال مدريد وباريس سان جيرمان، قبل أن يعيش تجربة مختلفة في نادي مونتيري المكسيكي. ويتحرك اللاعب المخضرم اليوم بحثاً عن محطة جديدة تُعيده إلى الواجهة الأوروبية، وسط حديث متصاعد عن اهتمام مانشستر يونايتد بضمه حتى نهاية الموسم.

ويدخل راموس سباق الخيارات الأوروبية بعد أيام قليلة على إعلان رحيله عن مونتيري، إذ يجد اللاعب، الذي اعتاد اللعب في أعلى المستويات، نفسه مجدداً أمام مفترق طرق مهم في مسيرته ويبحث عن فريق يمنحه فرصة المنافسة على أعلى المستويات قبل أن يختتم مشواره، في الوقت الذي تشير فيه تقارير موقع "فيجاخيس" الإسباني، اليوم الثلاثاء، إلى أن مانشستر يونايتد تواصل بالفعل مع ممثليه من أجل استكشاف إمكانية التعاقد معه.

واستعاد راموس بريقه بخبرة سنوات تتجاوز العقدين، بما أن مدافعاً بحجمه لا يأتي فقط ليغلق المساحات أو يوجّه زملاءه في الخط الخلفي، بل يحمل معه قيمة ذهنية عالية اكتسبها من مشاركاته في دوري الأبطال و"الليغا" والدوري الفرنسي. ويبدو أنّ يونايتد يبحث تحديداً عن هذه الصفات، بعد سلسلة إخفاقات دفاعية زادت الضغط على المدرب البرتغالي روبين أموريم، وعلى الفريق ككل، خلال النصف الأول من الموسم.

ويواجه راموس واقع العروض المتضاربة بين أوروبا والولايات المتحدة والسعودية. ورغم أن بعض الوجهات قد تقدّم له مكاسب مالية كبيرة، فإن اللاعب يعطي الأولوية للبقاء داخل القارة الأوروبية، خاصة في دوري بحجم "البريمييرليغ"، الذي لطالما أبدى إعجابه بمستواه التنافسي.

وسيحسم راموس قراره خلال الأيام المقبلة، وفق ما تؤكده مصادر مقربة من اللاعب، بينما يبقى الاتجاه الأقرب هو رغبته الواضحة في خوض تجربة جديدة داخل إنكلترا، رغم صعوبتها وقوة إيقاعها البدني. ويعرف راموس أن خطوة كهذه في سنه الحالية تتطلب مجهوداً استثنائياً، لكنه يؤمن أيضاً بأن خبرته وقدرته على قيادة الدفاع قد تمنحه الأفضلية في المغامرة المرتقبة.

ويبدو أن سيرجيو راموس يقترب فعلياً من طرق أبواب "البريمييرليغ"، تاركاً خلفه فصلاً جديداً من مسيرته ومرتبطاً بفكرة خوض تحدٍ أخير في بطولة تُعدّ الأكثر إثارة ومتابعة في العالم. ومع تسارع الأحداث، ينتظر جمهور مانشستر يونايتد إشارة رسمية تُعلن وصول قائد جديد قد يغيّر شكل خط الدفاع في النصف الثاني من الموسم.