سيدات برشلونة بطلات أوروبا.. إنجاز عجزت عنه كتيبة فليك

أصبح فريق برشلونة للسيدات، أحد أبرز الفرق المرشحة للسيطرة على كرة القدم النسائية عالمياً، بعد سنوات من الاستثمار القوي من النادي في تطوير الفريق، ما أثمر عن نتائج كبيرة وبنية رياضية متميزة على مستوى القارة الأوروبية، جعلت الفريق يفرض أسلوبه ويحقق النجاحات بشكل مستمر.

وبحسب تقرير صحيفة سبورت الإسبانية، فبعد نيل اللقب اليوم السبت، على حساب ليون الفرنسي، عقب الانتصار برباعية نظيفة، يُعد مشوار برشلونة في دوري أبطال أوروبا للسيدات واحداً من أبرز إنجازاته، إذ يُصنف ثالث أكثر الفرق تتويجاً باللقب القاري برصيد أربعة ألقاب، خلف أولمبيك ليون الفرنسي الذي يملك ثمانية ألقاب، وبالتساوي مع آينتراخت فرانكفورت برصيد أربع بطولات. وخاض الفريق الكتالوني العديد من المواجهات التاريخية أمام ليون، كان آخرها في النهائي الذي أُقيم السبت في أوسلو، والذي حظي بمتابعة عالمية واسعة نظراً لقوة الفريقين وتاريخهما في البطولة.

وكانت أولى تجارب برشلونة في نهائيات دوري الأبطال عام 2019، حين خسر أمام أولمبيك ليون بنتيجة 4-1 في بودابست، قبل أن ينجح في الموسم التالي 2020 في تحقيق أول لقب أوروبي له، بعد الفوز الكبير على تشلسي 4-0 في غوتنبرغ. وفي عام 2022، عاد ليون للتفوق على برشلونة في النهائي واستعادة اللقب، قبل أن ينجح الفريق الإسباني في 2023 في تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام فولفسبورغ، بعد قلب تأخره 0-2 إلى فوز وتتويج باللقب الأوروبي.

أما في عام 2024، فقد تُوّج برشلونة بلقبه الرابع بعد الفوز على أولمبيك ليون في نهائي قوي أقيم في سان ماميس، بينما شهد موسم 2025 خسارة مؤلمة أمام أرسنال حرمت الفريق من إضافة لقب جديد. وفي موسم 2026، بلغ برشلونة النهائي للمرة السابعة على التوالي، ليواجه أولمبيك ليون مجدداً في تكرار لنهائيات قوية بين الطرفين، قبل أن يحسم اللقب بفوز كبير بنتيجة 4-0، مؤكداً مكانته كأحد أقوى فرق كرة القدم النسائية في العالم حالياً.

وبهذا التتويج، رفع برشلونة رصيده إلى أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا للسيدات، بعد خوضه سبع مباريات نهائية، حقق خلالها أربعة انتصارات مقابل ثلاث هزائم. ونال فريق السيدات اللقب الذي بقي عصياً على فريق الرجال بقيادة المدرب الألماني هانس فليك، فرغم موسمهم المميز الذي حصدوا فيه لقب الليغا والسوبر الإسباني، لكنهم اكتفوا بالوصول للدور ربع النهائي في مسابقة الأبطال، الذي خسروا فيه على يد مواطنهم أتلتيكو مدريد.