سيدات المغرب يتفوقن على الجزائر بهدف في قمة كأس أمم أفريقيا

- تمكن منتخب سيدات المغرب من الفوز على الجزائر بهدف نظيف، مما جعلهن يتصدرن المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات برصيد 6 نقاط، بفضل هدف سناء مسعودي في الدقيقة 84. - شهدت المباراة تقاسم الاستحواذ بنسبة 50% لكل فريق، مع محاولات هجومية من الطرفين، لكن الدفاع الجزائري كان صلبًا حتى تمكنت المغرب من كسر التعادل في الشوط الثاني. - في نفس المجموعة، حققت سيدات السنغال فوزًا على كينيا بهدف نظيف، ليحصدن أول ثلاث نقاط في البطولة.

تمكن منتخب سيدات المغرب من التفوق على منتخب الجزائر بهدف مقابل لا شيء، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها الرباط، الأمر الذي يجعل "لبؤات الأطلس" ينفردن بصدارة المجموعة الأولى (6 نقاط).

ودخلت سيدات منتخب المغرب متسلحات بالدعم الجماهيري في مدرجات الملعب، لكن لاعبات منتخب الجزائر استطعن الوقوف في المناطق الدفاعية بشكل جيد، مع محاولة العمل على الانطلاق في هجمات مرتدة سريعة، إلا أن اللعب انحصر في وسط الميدان، ولم تظهر الخطورة الحقيقية أمام مرمى حارستي المرمى في الشوط الأول.

وتشير الإحصائيات إلى تقاسم منتخب المغرب للسيدات مع نظيره الجزائري الاستحواذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 50% لكل منهما، مع إطلاق "لبؤات الأطلس" أربع تسديدات باتجاه حارسة المرمى، فيما تمكنت "محاربات الصحراء" من تسديد الكرة في مناسبتين إحداها بين العارضة والقائمين، الأمر الذي جعل التعادل السلبي سيد الموقف خلال أول 45 دقيقة.

وضغطت سيدات منتخب المغرب في الشوط الثاني، لكن "محاربات الصحراء" استطعن الحد من خطر "لبؤات الأطلس"، من خلال الدفاع المتقدم، وعدم منح فرصة لخط الوسط بتناقل الكرة بحرية، لكن النجمة سناء مسعودي، استطاعت الهروب من مصيدة التسلل، ووضع الكرة بنجاح في شباك حارسة المرمى، التي فشلت بصد الكرة في الدقيقة 84.

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وفي نفس المجموعة الأولى من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات، تمكن منتخب السنغال من تحقيق انتصار مستحق أمام منتخب كينيا، بهدف مقابل لا شيء، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة القارية، لتحصد سيدات السنغال أول ثلاث نقاط في رحلتهن.

وبهذا الانتصار الثمين بفضل الهدف الوحيد، الذي سجلته سناء مسعودي، تمكنت سيدات المغرب من خطف ثلاث نقاط ثمينة، والتربع على عرش المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا، برصيد 6 نقاط، فيما بقيت "محاربات الصحراء" في المركز الثاني، برصيد ثلاث نقاط، وجاء منتخب السنغال في المرتبة الثالثة (ثلاث نقاط أيضاً).